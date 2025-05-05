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離岸人民幣也狂飆 ! 離岸價升破7.2關卡

2025/05/05 10:11

離岸人民幣狂升，今日兌美元升破7.20關口。（示意圖，法新社）離岸人民幣狂升，今日兌美元升破7.20關口。（示意圖，法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在中國「五一」假期期間，海外市場樂觀情緒攀升，人民幣對美元亦出現大漲，上週五離岸人民幣跳升，今（5日）升破7.20關口，為去年11月以來首次，日內漲超100點。高盛指出，倘若中美貿易談判真正開啟，「人民幣升值」的情形可能會更加明確。

專家認為，人民幣升破7.20，是全球資本對美國的信心出現動搖的訊息，在美元資產可能下跌的預期下，部分資金選擇回流亞洲。專家強調，人民幣匯率短升不代表中國經濟回春，而是一種策略與資金避險的結果。

在中美關係變數未明、全球資金轉向多極化之際，這是資本市場對政治風險的反應。

中媒《第一財經》指出， 上週五美元兌離岸人民幣的開盤和收盤價相差671點，受到關稅或下降等樂觀預期的驅動，導致離岸人民幣跳升。

中國外匯專家劉楊指出，中美貿易摩擦及其進展，導致市場資金湧入離岸人民幣和中國資產，截至上週收盤，美元/離岸人民幣報7.211，當週人民幣大漲近700點。

劉楊表示，資金明顯回流美國資產，美股持續反彈，10年期美債收益率最低觸及4%，美元指數一度站上100的心理關口，回流美股的資金主要來自日本債市。

目前日圓的角色從避險貨幣切換到了融資貨幣，這也導致美元對日圓反彈到145以上。而人民幣也未因美元指數上漲而走弱，而是與美元指數同步走強，這反映了人民幣對一籃子貨幣走強。

分析師指出，近期美元走弱時，美元指數一度對歐元大跌近10%，而人民幣也對歐元跌了近5%，當時人民幣對美元的走勢較為穩定，如今人民幣對美元開始走強也在預期之中。未來，關稅問題的演變和貿易談判的進程仍將主導市場。

高盛認為，雖然人民幣貶值可能略微提振出口競爭力，但若要對沖大規模關稅，貶值幅度需極大，這也將讓中國面臨資本外流壓力。因此，中國更可能依賴財政、貨幣、住房和信貸政策的放鬆來支撐國內需求的韌性。

分析師認為，人民幣強升，有3個須注意的部分，包括短期貿易量下降，是否減少對美元需求，以及企業與消費者提前備貨結束，市場將進入消化期，還有市場正在調整對中美衝突的資產價格。這意味著，原物料、出口股、航運股、甚至貨運指數可能已經反映過度樂觀，應提防短期修正。

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