一日升值1元？新台幣升破30元整數大關，重見29字頭（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕新台幣升勢止不住，上週匯價狂飆逾9角後，今日一早直接升破30元整數大關，盤中直抵29.6元價位，升值超過1.3角，再度破紀錄，並創下2022年6月以來近3年新高，也就是說，新台幣過去3年呈現貶值走勢，在兩日內全部扭轉。

新台幣匯價今早以30.91元、升值1.54角開出，隨後不斷飆升，不到半小時升破30元，目前還在往上走。

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主要亞幣方面，台幣升值走勢也帶動人民幣離岸價今早一舉升破7.2兑1美元大關，韓元則在上週急升之後，今早拉回。

對於台幣近兩日不尋常的升值走勢，市場有許多分析，上週五台新銀行外匯策略師陳有忠接受本報專訪時猜測應是台美關稅談判正在進行中，「前方作戰」，央行在後方不宜過於干預匯價，落人口實，研判台幣這波升值走勢將會如同日圓先前走法，等到雙方關稅談判有初步雛形才會停止。

5月3日行政院經貿談判辦公室發出新聞稿指出，行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率領下，政府團隊已於美東時間5月1日結束在華府就對等關稅等經貿議題與美方的首輪實體磋商，會談期間雙方針對關稅、非關稅貿易障礙及台美各項經貿合作等議題，進行廣泛討論及意見交換。

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