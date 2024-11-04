美歐夾擊 中陷雙重貿易逆境

歐盟對中國電動車課徵高額進口關稅，中國與美國的競爭也日益加深。（彭博）

中國學者︰外貿進一步惡化 不可逆轉

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港《南華早報》報導，中國可能很快就會在兩條戰線上展開貿易戰，除了歐盟對中國電動車課徵高額進口關稅，中國與美國的競爭也日益加深。分析師指出，這個雙重困局仍有機會避開，但對北京當局來說，情況只會變得更加艱難。

歐盟對中國製電動車徵收的反補貼關稅於十月三十日生效，除了所有進口汽車須繳納的十％關稅外，中國國企上汽集團及其子公司的電動車將被徵收最高三十五．三％的反補貼關稅。據估計，電動車約占中國與歐盟總貿易額約二％。中國已就歐盟的決定向世貿組織（WTO）提出申訴；中國重申不會接受關稅，但雙方有可能就電動車進口歐盟的最低價格進行談判，以規避關稅。

請繼續往下閱讀...

中國也面臨美國進一步施壓的可能，拜登政府已對中國商品（包括電動車、太陽能電池和半導體等）課徵一系列關稅，以保護美國就業機會不受中國廉價商品影響。美國前總統川普在首任任內對價值約三千億美元的中國進口商品課徵關稅，並在回鍋競選總統期間揚言要對所有外國進口商品徵收十％關稅，對中國進口商品徵收高達六十％的關稅。

北京人民大學經濟學院教授王孝松表示，地緣政治因素意味著中國對已開發國家的出口成長已慢於對開發中國家的出口成長，「中國外貿的外部環境已不太理想，未來可能會進一步惡化。這種趨勢可以說是不可逆轉的」。

英智庫推測︰中國將恢復經濟對話

英國智庫查塔姆研究所（Chatham House）中國問題資深研究員于潔表示，中國與美國和歐盟的貿易摩擦，可能對北京的經濟和外交事務構成「相當大的挑戰」，為因應多條戰線的貿易戰，中國可能減少「戰狼外交」，並與「政治上困難」但「經濟上重要」的參與者恢復對話。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法