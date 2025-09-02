晴時多雲

國巨獲FDI核准函 併購芝浦電子案交易進入最後階段

2025/09/02 21:17

國巨獲FDI核准函，併購芝浦電子案交易進入最後階段。（資料照）國巨獲FDI核准函，併購芝浦電子案交易進入最後階段。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕被動元件大廠國巨（2327）今日晚間九點宣布，欣然宣布獲得日本外國直接投資（FDI）之許可，此核准為依據《外匯及外國貿易法》所進行的審查，包括日本經濟產業省在內的相關主管機關的核准。這項核准是完成對芝浦電子公開收購的最後一個監管相關條件，現在已經順利通過，代表整個交易正式進入最後階段。

國巨於今年5月9日正式對芝浦電子發動公開收購，芝浦電子為全球知名的負溫度係數（NTC，negative temperature coefficient）熱敏電阻製造商，具備堅強的技術實力。

國巨指出，公開收購案能夠進入最後階段，共有六大關鍵因素，包括具吸引力的經濟條件（收購價格每股7130日圓，顯著溢價、交易確定性（取得FDI核准取得）、技術保護與發展承諾（國巨承諾將保護芝浦電子的核心技術）、公平透明的程序（不採取任何強迫或誤導性手段，確保股東能獨立作出明智決策）、卓越的綜效創造（銷售拓展、技術創新、製造及其他策略領域釋放綜效）、提供芝浦員工的最佳利益（全球發展的機會）。

依據日本相關法規，國巨將延長本次公開收購期間10個營業日，至2025年9月18日止。

