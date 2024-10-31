晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

帶頭救低薪 中央約聘僱月薪31449起跳

2024/10/31 05:30

行政院長卓榮泰提出提升薪資八項創新對策，包括明年起中央政府約聘僱及勞務承攬基層員工，月薪應高於最低工資一．一倍、約三萬一四四九元。（示意圖，資料照）行政院長卓榮泰提出提升薪資八項創新對策，包括明年起中央政府約聘僱及勞務承攬基層員工，月薪應高於最低工資一．一倍、約三萬一四四九元。（示意圖，資料照）

卓揆經發會提八項創新對策 將修法要求上市櫃提撥盈餘調薪

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院昨續開經發會，對於薪資提升與透明化，院長卓榮泰提出八項創新對策，包括明年起中央政府約聘僱及勞務承攬基層員工，月薪應高於最低工資一．一倍、約三萬一四四九元，同時金管會修法要求上市櫃公司從年度盈餘為基層員工調薪，而申請上市櫃許可審核納入薪資門檻，即最低工資一．三倍、約三萬七一六七元。

行政院經發會昨延續十七日第二次會議關於包容成長，續討論「薪資提升及薪資透明化」及「雙就業與雙照顧」議題。對於各界關心的「救低薪」議題，行政院表示，在二○一八年提出十項薪資對策基礎下，卓揆提出八項創新對策。

卓揆表示，八對策分為三大項目，首先是「政府作為加薪引擎」，包含明年起中央政府的約聘僱及勞務承攬基層員工，月薪應高於最低工資一．一倍、約三萬一四四九元；政府部門應定期檢討及提高勞務採購薪資標準；金管會修正「證券交易法」，要求上市櫃公司在章程中明定，從年度盈餘提撥一定比率，為基層員工調薪或分配酬勞。

上市櫃審核納薪資門檻 最低工資1.3倍

第二是「薪資透明化」，卓揆請勞動部研議修正「就業服務法」薪資揭露門檻，提升至五萬元；並請金管會研議將一定薪資門檻，即最低工資之一．三倍、約三萬七一六七元，納入上市櫃公司申請許可審核。

此外，卓揆也要求研議將基層員工「薪資平均數」及「薪資中位數」變動比等勞權指標，於明年納入永續報告書揭露範圍及公司治理評鑑項目；另上市櫃公司實收資本額一百億元以上者，自二○二八年起申報性別薪資差距，讓加薪狀況、性別平權落實程度更公開透明。

就服法薪資揭露門檻 擬提升至5萬元

第三大項為「中小企業賦能」，卓揆請經濟部擴大輔導，創造中小微企業獲利及加薪能力，並納入後續政府輔導方案申請的要件之一；經濟部將研議新增「鼓勵中小企業為員工加薪信用保證措施」，對員工加薪經金融機構或信保基金核認屬實的中小企業，額外提供三千五百萬元保證融資額度，保證成數最高九．五成，保證手續費從低以○．一％計收。

年增3.5萬婦女、12萬中高齡重返職場

在雙就業與雙照顧方面，卓揆表示，預定明年至二○二八年每年增加三．五萬名婦女重返職場、十二萬名中高齡者及高齡者續留或重返職場；育嬰留停部分，將於明年研議修法，讓領滿六個月育嬰留職停薪津貼的雙親，再增加各一個月津貼。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財