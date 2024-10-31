帶頭救低薪 中央約聘僱月薪31449起跳

行政院長卓榮泰提出提升薪資八項創新對策，包括明年起中央政府約聘僱及勞務承攬基層員工，月薪應高於最低工資一．一倍、約三萬一四四九元。（示意圖，資料照）

卓揆經發會提八項創新對策 將修法要求上市櫃提撥盈餘調薪

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院昨續開經發會，對於薪資提升與透明化，院長卓榮泰提出八項創新對策，包括明年起中央政府約聘僱及勞務承攬基層員工，月薪應高於最低工資一．一倍、約三萬一四四九元，同時金管會修法要求上市櫃公司從年度盈餘為基層員工調薪，而申請上市櫃許可審核納入薪資門檻，即最低工資一．三倍、約三萬七一六七元。

行政院經發會昨延續十七日第二次會議關於包容成長，續討論「薪資提升及薪資透明化」及「雙就業與雙照顧」議題。對於各界關心的「救低薪」議題，行政院表示，在二○一八年提出十項薪資對策基礎下，卓揆提出八項創新對策。

請繼續往下閱讀...

卓揆表示，八對策分為三大項目，首先是「政府作為加薪引擎」，包含明年起中央政府的約聘僱及勞務承攬基層員工，月薪應高於最低工資一．一倍、約三萬一四四九元；政府部門應定期檢討及提高勞務採購薪資標準；金管會修正「證券交易法」，要求上市櫃公司在章程中明定，從年度盈餘提撥一定比率，為基層員工調薪或分配酬勞。

上市櫃審核納薪資門檻 最低工資1.3倍

第二是「薪資透明化」，卓揆請勞動部研議修正「就業服務法」薪資揭露門檻，提升至五萬元；並請金管會研議將一定薪資門檻，即最低工資之一．三倍、約三萬七一六七元，納入上市櫃公司申請許可審核。

此外，卓揆也要求研議將基層員工「薪資平均數」及「薪資中位數」變動比等勞權指標，於明年納入永續報告書揭露範圍及公司治理評鑑項目；另上市櫃公司實收資本額一百億元以上者，自二○二八年起申報性別薪資差距，讓加薪狀況、性別平權落實程度更公開透明。

就服法薪資揭露門檻 擬提升至5萬元

第三大項為「中小企業賦能」，卓揆請經濟部擴大輔導，創造中小微企業獲利及加薪能力，並納入後續政府輔導方案申請的要件之一；經濟部將研議新增「鼓勵中小企業為員工加薪信用保證措施」，對員工加薪經金融機構或信保基金核認屬實的中小企業，額外提供三千五百萬元保證融資額度，保證成數最高九．五成，保證手續費從低以○．一％計收。

年增3.5萬婦女、12萬中高齡重返職場

在雙就業與雙照顧方面，卓揆表示，預定明年至二○二八年每年增加三．五萬名婦女重返職場、十二萬名中高齡者及高齡者續留或重返職場；育嬰留停部分，將於明年研議修法，讓領滿六個月育嬰留職停薪津貼的雙親，再增加各一個月津貼。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法