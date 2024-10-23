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阻核心技術洩中 南韓公布新規

2024/10/23 05:30

近年來南韓核心技術外洩事件頻傳，南韓政府日前公布一系列新措施，將提高洩密者罰則。（法新社資料照）近年來南韓核心技術外洩事件頻傳，南韓政府日前公布一系列新措施，將提高洩密者罰則。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕鑑於近年來南韓核心技術外洩事件頻傳，南韓政府日前公布一系列新措施，將提高洩密者罰則，以加強本國企業的全球競爭力，並增強技術領先優勢。

南韓情報院（NIS）數據顯示，過去五年共發生九十七起企圖外洩技術的案件，其中四十起涉及半導體產業，十八起針對顯示器技術，三十一起被視為鎖定國家核心技術；如果這些洩密案件得逞，將造成約二十三兆韓元（約五三六○億台幣）損失，且超過六十％技術外洩事件是內部人員造成，通常偽裝成人事調動、企業併購等手法。

南韓財政部指出：「在OLED和汽車等領域，存在許多因併購而導致技術外洩的疑慮，有些公司在將國內技術轉移給海外母公司後退出了南韓。」

今年九月，兩名三星員工因涉嫌竊取價值超過三十二億美元的智財權，且在中國成立晶片公司而被捕，凸顯問題的嚴重性。

南韓財政部長崔相穆（Choi Sang-mok）表示，為了防止先進技術非法外流，提高本國企業的全球競爭力，推出一系列新措施，包括南韓專利局將建立大數據分析系統，預防技術外洩；推出新法規，對安排技術外洩的掮客施以更嚴厲的民刑事處罰，滲透和竊取商業機密的駭客也將面臨更嚴厲的民刑事處罰。

南韓政府也將為企業、大學和公共機構提供諮詢服務，協助加強智財權保護；開發電子指紋系統，追蹤被盜資訊；加強保護十一個重點技術，包括半導體、顯示器、電動車電池等。

南韓財政部表示，將效法美國、日本、中國和歐盟的方法，讓智財權保護政策更趨於完善，「擁有核心技術的主要國家，將技術外洩視為與國家經濟和安全有關的重要議題，並在國家層級上加強他們的回應」。

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