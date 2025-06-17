川普手機被爆是中國製造？ 科技業提「1證據」揭密

川普集團推愛國智慧手機「Trump Mobile」，主打「美國製造」，卻被爆出恐為中國製造。（擷取自trumpmobile.com）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「川普集團」（16日）宣布，成立自有行動通訊品牌「Trump Mobile」，同步推出品牌智慧型手機「T1」，並計劃與 iPhone 17同時發布。據報導，川普集團聲稱，川普手機將在「美國設計和製造」，其價格可能只賣499美元（約新台幣1萬4701元），但被外界揭露為「中國製造」，並重新包裝的Android手機，與官方說法顯著不符。

科技界發現，川普T1手機與目前市售T-Mobile的REVVL 7 Pro 5G機型幾乎相同，後者由中國製造商聞泰科技 （Wingtech） 代工，母公司為中國立訊精密（Luxshare）。

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科技業指出，其兩者在螢幕規格、鏡頭配置與機身結構上高度一致，僅改變配色與外殼設計。REVVL 7 Pro 5G 市價約為169至250美元 （約新台幣4982元–7370元），遠低於T1預購價 499美元。

科技分析師Max Weinbach於社群平台 X 指出，T1極可能只是 REVVL 7 Pro的翻新包裝版本，零組件包括螢幕、相機模組、記憶體與處理器均需自海外進口。

對此，現今唯一1家在美國本地生產手機的企業Purism執行長偉福（Todd Weaver）也表示，川普手機宣稱在美製造且售價僅499美元，這種說法很可能只是「虛假宣傳」（vaporware）。他強調，499美元價格下的美國製造，幾乎不可能實現。

因為Purism的Liberty手機，其售價高達1999美元（約新台幣5萬8893元），除機殼由中國進口外，所有組件與系統均在美國開發並組裝。

據報導，Trump Mobile 主打「全美國服務」定位，結合手機資費方案與手機銷售，聲稱提供「頂級連線」、「顧客至上」及「無與倫比的價值」。其行動資費計畫名為「47 計畫」，象徵川普為美國第47任總統，每月月費為47.45美元（約新台幣1397元），提供用戶可在手機上獲得遠距醫療、道路救援、無限向全球100國發送短信等服務。

專家強調，美國勞動成本高、供應鏈複雜及零件依賴進口，幾乎沒有規模化的智慧型手機製造能力。川普之子艾瑞克·川普在週一在播客中暗示，首批手機可能不會在美國生產，但表示「最終所有手機都將在美國製造」。

金融時報指出，「川普移動」將透過美國三大行動電信商提供5G服務，這是近期川普家族擴張其國際企業帝國舉措的一部分。

市場認為，川普家族高調進軍美國通訊市場，可陷借由美國總統身分牟利的爭議。數據顯示，川普集團自2024年起，從品牌授權、加密貨幣項目、高爾夫球場等業務中已獲利逾6億美元。

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