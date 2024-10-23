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中國獲利降 南、北鼎泰豐都消風

2024/10/23 05:30

中國消費急凍，鼎泰豐近幾年認列獲利是直下樓梯。（中央社資料照）中國消費急凍，鼎泰豐近幾年認列獲利是直下樓梯。（中央社資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕主要授權經營中國華北地區鼎泰豐門市的北京恆泰豐（俗稱「北」鼎泰豐），爆出台灣股東內訌，雖然上層股東北京巨人公司全面改派董監事，且申請營業執照延期、十四家門市不關了；但從「南」鼎泰豐的上層股東揭露財報顯示，在台灣十二家門市都得抽號排隊的鼎泰豐，也扛不住中國消費急凍壓力，近幾年來認列獲利是直下樓梯。

鼎泰豐是二○○一年先進駐上海，二○○四年才前進北京，因此在中國市場採「南北分治」，「北」鼎泰豐為北京恆泰豐經營、「南」鼎泰豐則是上海廣成餐飲；而國內知名食品大廠大成集團兩邊皆有投資。

根據天眼查等公開資料，大成集團對恆泰豐持股約九．○九％；而上海廣成餐飲由上海寰城季諾餐飲管理有限公司、毅廣有限公司分別持股約二十％、八十％，大成集團三兄弟的韓家宇、韓家寅、韓家宸分別為上海寰城季諾餐飲的董事長、董事及監事。

一九九四年成立的上海寰城季諾餐飲，登記資本額五五○萬美元，被視為大成集團中國餐飲服務事業群的「晴雨窗」。新冠疫情前，大成每年可認列上海寰城季諾餐飲獲利約新台幣一、兩千萬元，但清零封控後急轉直下，二○二二年認列虧損三三八四萬元，就算疫情解封，今年上半年仍認列虧損七八七萬元，較去年同期認虧一四一萬元還糟。

不只大成集團，以王品集團旗下的王品（中國）餐飲為例，二○二○年首度轉盈為虧一．○八億元，二○二二年認虧破四億元，在幾經汰弱存強且挺過疫情後，去年上半年認列獲利五五三八萬元，但今年上半年又轉虧二七一六萬元。

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