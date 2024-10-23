盤勢分析》觀望美總統大選 台股震盪整理

美股道瓊工業指數下挫，中國在福建平潭海域進行實彈射擊，台北股市22日早盤一度下跌逾270點，隨後跌勢收斂。終場加權指數小跌7.1點、以23535.43點作收。（中央社）

台積電（2330）股價昨短線漲多拉回，加上中國於福建平潭海域進行實彈射擊，使得台股開低走低，一度下跌超過270點，所幸電子權值股廣達（2382）、鴻海（2317）走強，封測、PCB等族群也有買盤進駐，加上台積電跌幅收斂，終場加權指數小跌7.1點、以23535.43點作收，成交量約3734億元。

昨日三大法人動向，外資為連續第三日買超，昨日買超78.57億元、投信買超42.15億元、自營商賣超20.69億元，三大法人合計買超100.03億元。外資台指期淨空單昨增加1326口，累計外資台指期淨空單為34905口。

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PGIM保德信店頭市場基金經理人廖炳焜指出，時日趨近美國總統大選，預料短線指數將維持高檔震盪整理格局，並以類股輪動、個股表現為主，待變數塵埃落定後，有望展開第四季旺季行情走勢。

元大投顧認為，技術面來看除整理3個月的W底已經成形外，先前下彎的季線，也在大盤持續向上攀升中開始轉折向上，雖然台積電創新高後開始拉回整理，不過AI伺服器組裝、散熱、連接器及半導體相關供應鏈輪動，再加上台灣電路板產業國際展覽會今將登場，預料次族群輪動接棒，台股仍可維持偏多震盪的格局。（記者張慧雯）

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