這次不是財務救火隊！ 78歲張兆順化解國票金最大內鬥難題

國票金控今（29）日召開股東常會完成董事改選，下午隨即召開董事會，正式推舉高齡78歲的「金融救火隊」張兆順擔任董座。（資料照，業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕國票金控今（29）日召開股東常會完成董事改選，下午隨即召開董事會，正式推舉前兆豐金董事長、高齡78歲的「金融救火隊」張兆順擔任董座。過去總在金融機構面臨營運危機時｢臨危受命」的張兆順，此次受財政部「急召」重出江湖，面對的不是瀕危的財務，而是國票金長期內耗的派系僵局。外界高度關注，這位曾耗時7年完成兆豐金反洗錢改革、以會計師「快狠準」鷹眼著稱的鐵腕鐵面，將如何展現「六親不認」的執行力，剷除長年公司治理沉痾，平息近期因「副董事長」人事傳言引發的圖利爭議，讓國票金的營運不再被內鬥綁架。

張兆順的本業雖是會計師，「金融業」卻是他的老本行。政大財稅系畢業的他，大學還沒畢業就取得高考金融人員資格，更通過央行特考，曾在交通銀行工作3年，對於金融業一點都不陌生。但張兆順最讓外界印象深刻的，是自2000年起，陸續擔任華僑銀行、台灣中小企銀、第一金控、兆豐金控董事長，一次次以「救火隊」之姿，協助原本體質孱弱、瀕臨危機的金融機構重回正軌。

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華僑銀行因外匯操作失利，多次增資失敗，再加上逾放嚴重，張兆順上任後，利用其會計專業，徹底清查華僑銀行的隱藏債務與呆帳，提升財報透明度，更成功與時間賽跑完成減增資，穩定營運，為後來華僑銀行併入花旗銀行（Citibank）奠定了基礎。

之後2005年二次金改期間，台企銀工會為工作權發動罷工，導致原任董事長下台，張兆順再度臨危受命接下印信，2006年又因高層人事更迭及財報問題，被拜託出任第一金董事長。

金融界人士觀察，張兆順過去的幾次救援行動，都是善用其金融專業，以及會計師「快、狠、準」的報表分析能力，得以在最短時間內抓出財務黑洞，同時基於對「財務透明」的堅持，該提列、打消的呆帳毫不手軟；且善於溝通，對於堅持的改革，多能說服對方不打折，所有的內部缺失也逃不過其｢鷹眼｣，執行任務時「六親不認」，因此能在最短時間內，釐清財務亂象並重建組織紀律。

2016年因兆豐銀遭美國重罰1.8億美元，雖然並非財務問題，卻是不符合美國洗錢防制的規定，張兆順甫上任就親赴紐約處理、向紐約州金融服務署道歉、溝通，並逐一落實各項改革進度，至2023年5月卸任前，兆豐銀行及紐約分行的各項缺失均完成改善並通過複查。

此次張兆順重出江湖，擔任國票金董事長，雖然國票金過去十餘年連年穩健獲利，長期投資報酬率（TSR）維持在金控業前段班，也持續配發股利，不同於過往具急迫性的經營危機。但國票金長年存在股東不合、派系內鬥，導致業績推動受挫，預期財政部期待的，是張兆順發揮過去「救火」的效率，快速抓出公司組織中不合理之處、改善公司治理、提高公司價值，進一步說服股東，規劃併購擴大業務規模，盡速讓國票金「變身」。

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