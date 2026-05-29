黃仁勳打造MGX AI工廠生態系！笑稱每家公司變好有錢

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳集結台灣AI供應鏈，打造出輝達MGX AI工廠生態系。（記者田裕華攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳集結台灣AI供應鏈打造出輝達MGX AI工廠生態系（NVIDIA AI Factory MGX Ecosystem），今日黃仁勳特別邀請多家MGX AI工廠生態系夥伴一起慶祝。黃仁勳表示，為了迎接新一代伺服器平台Vera Rubin量產，輝達在台灣製造AI超級電腦的產能將翻倍，MGX生態系夥伴數量達到150家公司，每一套MGX超級電腦系統包括130萬個零組件，重達兩噸，是世界有史以來最重，也是最貴的電腦，他也笑稱「這也是現在台灣AI供應鏈公司變這麼有錢的原因」。

今日到場參與輝達MGX AI工廠生態系慶祝活動的來賓包括台積電先進封裝技術暨服務副總經理何軍、台達電董事長鄭平，以及欣興、鴻海、川湖、貿聯、奇鋐、楠梓電、勤誠、光寶、佳必琪等公司相關高層主管。

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黃仁勳致贈每人一個MGX的迷你微縮模型。（記者田裕華攝）

黃仁勳致贈每人一個MGX的迷你微縮模型，黃仁勳表示，這就是大家一起合作打造的AI超級電腦縮小版，這模型只有0.2磅，真正的AI超級電腦大概重了兩萬倍以上，台灣的AI供應鏈合作夥伴做得太好了，很多公司業績大增三倍、四倍，甚至短短幾年成長十倍。

黃仁勳說，大家一起打造的AI超級電腦，裡面技術含量相當高，包括大量的運算、交換器、銅纜佈線，總共用了5英里長的銅纜，裡面還有接頭、液冷系統、電力匯流排等，一切都極其複雜，每一套系統都需要130萬個零件才能組裝完成，這只是其中一個機櫃而已。至於 Vera Rubin，總共需要五種不同類型的電腦與運算機櫃，共同組成一個巨大的AI超級電腦與 AI 工廠。

黃仁勳不斷感謝台灣合作夥伴，感性表示「沒有你們，我做不到這一切。」黃仁勳強調，我們正在一起重新發明電腦產業，也正在重新塑造這個世界。

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