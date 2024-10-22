卓揆：對新核能科技態度開放

行政院長卓榮泰近日接受彭博（Bloomberg News）專訪表示，台灣對採用新核能科技的態度「非常開放」。（行政院提供）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院長卓榮泰近日接受彭博（Bloomberg News）專訪表示，台灣對採用新核能科技的態度「非常開放」；彭博認為，談話內容反映民進黨反核的傳統立場出現轉變。對此，行政院昨日強調，沒有所謂立場轉變的狀況。

卓榮泰接受彭博專訪指出，對於採用新的核能技術來因應半導體製造商對電力需求激增的情況，政府態度「非常開放」；只要台灣內部對核能安全達到共識、對核廢料的處理得到好的方向與保證、大家有高度的共識，「我們可以公開討論」。

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卓揆更提及，為了因應任何可能的修法，將要求台電確保台灣已除役核電廠的員工留任，為未來核能技術發展做好準備。他強調，在二○三○年前，台灣沒有產業供電方面的問題，同時希望「能接上這個世界的潮流，能夠接得上新的核能技術」。

對於台積電海外擴廠，卓榮泰則說，將這種擴展與台灣加強和志同道合的民主國家合作聯繫起來，以應對中國威脅；同時也希望輝達（Nvidia）、英飛凌（Infineon Technologies AG）和超微（AMD）等公司能在台灣設立研發中心。

關於閣揆發言是否代表政府已經對新核能科技預作準備？政院發言人李慧芝昨天表示，對於未來新的核能技術與發展，卓揆已不只一次對外說明，在安全、核廢料的處理能得到解決、社會有共識的三個前提下，政府都採取開放的態度，從過去到現在都是這樣的態度，沒有立場轉變的狀況。

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