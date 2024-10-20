中國新三樣被圍堵》中握全球7成產能 美歐扶植本土太陽能對抗

中企控制著全球70％以上的矽基原料和太陽能板組件的產能，並向歐美市場大量傾銷。圖為中國江蘇一家太陽能廠。（法新社檔案照）

編譯盧永山／特譯

根據標普全球（S&P Global）數據，中企控制著全球七十％以上的矽基原料和太陽能板組件的產能，並向歐美市場大量傾銷。為了打破中國對太陽能市場的壟斷，美國對中國進口太陽能板提高關稅，歐盟則對中企競標太陽能光電案加強審查，兩地也開始大力扶植本土太陽能產業。

美關稅翻倍 歐嚴審中企標案

為了保護美國光電企業不受中國同業不公平的競爭，美國九月二十七日起對中國進口太陽能電池的關稅由二十五％上調至五十％；此外，拜登政府二○二二年八月簽署通過的四三七○億美元「降低通膨法案」（IRA），明定安裝住宅太陽能電系統的家庭可享有三十％減稅額度，估二○三○年前全美將增設九．五億塊太陽能板。

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在美國通過IRA後，中國以外最大的太陽能板製造商南韓韓華新能源（韓華Qcells）去年一月就宣布，將斥資二十五億美元在美國打造完整的太陽能光電供應鏈，以因應中國低價產品的競爭。韓華新能源目前在喬治亞州設有兩座工廠，是美國最大的矽基太陽能產品製造商；除了韓華新能源，其他太陽能板製造商已宣布將在美國設立四十座工廠。

在歐洲部分，歐盟執委會與逾二十個歐盟成員國簽署歐洲太陽能憲章（European Solar Charter）草案，各國政府考慮利用更多歐盟資金與國家援助，支持陷入困境的歐洲太陽能板製造商，包括將在再生能源標案中，增加網路安全與永續發展要求等標準，並且快速實施歐盟規定，加快發放製造設施的許可。

歐盟今年四月也根據「外國補貼法案」，對參與羅馬尼亞太陽能發電園區標案的上海電氣集團和隆基綠能啟動調查，以了解這兩家中國投標廠商的報價，是否過度受惠於中國政府補貼，最後迫使這兩家中企退出競標。

此外，韓華新能源表示，正在採用以色列新創公司Lumet的一種新技術，這種技術將降低太陽能板為了捕捉陽光所需的銀用量，減少生產成本，有助於在中國以外打造一條供應鏈。

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