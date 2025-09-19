輝達入股英特爾 經濟學人：精明政治動作 無助Intel代工業務

輝達與英特爾達成合作協議。（路透檔案照）

〔編譯魏國金／台北報導〕經濟學人指出，輝達18日宣佈斥資50億美元入股英特爾，堪稱是精明的政治動作，時機正值美國川普政府入股英特爾10%不到1個月之際，英特爾當日股價一度飆漲28%，讓美國政府的持股價值上漲近50億美元，川普無疑將對此交易津津樂道，但此協議卻對英特爾存活的另一關鍵支柱：晶圓代工業務毫無助益。

文章說，該協議不僅僅只是投資，輝達與英特爾同意共同開發資料中心與個人電腦晶片，輝達執行長黃仁勳說，這是一個每年高達500億美元的市場機會。該協議將使英特爾的x86中央處理器（CPU）更無縫的整合進輝達最先進的資料中心，從而使英特爾的雲端運算客戶受益，而輝達也能將其圖形處理器（GPU）整合進英特爾X86驅動的個人電腦。

AI經濟將以NVLink為標準運作

此合作的骨幹是輝達的NVLink，其使GPU之間，以及GPU與CPU之間的通訊加速，這有助於鞏固輝達作為AI世界的首選夥伴地位。Futurum Group分析師指出，「AI經濟將在以NVLink為標準的系統上運作，而輝達決定誰可以進入」。

這項歷時1年達成的協議，是對英特爾投下其亟需的信任票。在AI時代，英特爾在CPU對手，比如安謀（Arm）與超微的競爭中舉步維艱。然而即使與輝達的夥伴關係提振了英特爾的CPU業務，但卻無助其代工製造業務。

事實上，黃仁勳與英特爾執行長陳立武皆暗示，輝達對英特爾的代工業務沒有任何立即興趣。他們兩人還對全球晶片代工龍頭台積電大加讚揚，輝達與英特爾都是台積電的客戶。

