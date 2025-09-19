晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

科技脫鉤加劇！華為新AI晶片採自研HBM 美管制黑名單獨漏長鑫

2025/09/19 22:31

長鑫成為美國管制黑名單的漏網之魚。（擷取自長鑫官網）長鑫成為美國管制黑名單的漏網之魚。（擷取自長鑫官網）

〔編譯魏國金／台北報導〕隨著華為18日正式宣佈，以其自行研發的高頻寬記憶體（HBM）推出人工智慧（AI）晶片，韓媒BusinessKorea與韓國先驅報指出，中國半導體的自主努力似已達到轉折點，並已縮小與三星及SK海力士在HBM領域的差距，升高韓企的壓力。

華為副董事長兼輪值董事長徐直軍18日在「全聯接大會2025」上強調，未來3年，該公司規劃的多款昇騰晶片都將採用華為自己研發的HBM，他說，每1年將推出1款新晶片，而每款晶片算力倍增。

他指出，「基於中國可獲得的晶片製造工藝，華為努力打造『超節點+集群』算力解決方案，來滿足持續增長的算力需求」。

BusinessKorea報導，在美中首次貿易戰中因美國出口管制，險些倒閉的華為，如今正成為中國半導體自主努力的帶頭先鋒。華為首度公佈3年AI發展藍圖，無疑是向主導AI晶片市場的輝達發出挑戰。

在此之前，華為HBM的採購遭遇美國管制瓶頸，致使其在AI晶片的生產和供應陷入困境。眾所周知，華為最新款昇騰910C所採用的HBM是在出口管制升高前，向三星電子等外國公司採購的較舊款產品。

韓國先驅報報導，不過中國半導體自主化的努力已見成效。中國最重要的DRAM供應商長鑫存儲準備明年量產第4代高頻寬記憶體HBM3，雖然其技術落後三星與SK海力士當前的產品，尤其是輝達旗艦AI晶片所採用的HBM3E系列，但技術差距正以比預期還快的速度縮小。

業界專家警告，如果該趨勢持續，韓國記憶體製造商的領先優勢或將遭侵蝕。

半導體研究機構SemiAnalysis亦指出，長鑫的技術僅落後SK海力士、三星與美光幾年，儘管其目前的HBM出貨量不高，但若透過挖角與加大自主研發，並經第三方取得關鍵設備，比如從日本供應商採購矽穿孔（TSV）等生產HBM的關鍵先進設備，將迎頭追趕對手企業。

該分析指出，如果長鑫持續囤積關鍵設備，並大幅提高良率，長鑫有望2026年就量產HBM3E。該報告說，長鑫一直被預期將列入美國政府的實體清單，但最終竟落空，雖然HBM是美國政府近年管制措施的重點項目，但拜登政府未能將中國HBM領導企業納入管制名單，川普政府需立即解決這項失策。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財