北京口水救爛尾樓 中港股齊跌

中國公布最新振興房市計畫，承諾擴大未完工住宅貸款至4兆人民幣，但加碼規模遠低於預期，導致中港房地產股暴，滬深三○○房地產指數重挫7.85％、上證房地產指數也跌逾6％。（法新社檔案照）

4兆人民幣貸款規模 遠低於預期

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國政府昨「加碼」承諾擴大未完工住宅（即爛尾樓）項目貸款金額近一倍至四兆人民幣（約十八兆台幣），以提振房地產市場；但因過去所謂白名單的刺激政策多口惠而實不至，且加碼規模遠低於市場預期，導致房地產股暴跌，滬深三○○房地產指數重挫七．八五％、上證房地產指數也跌逾六％。

滬深300房地產指數重挫7.85％ 上證房地產指數跌逾6％

中國住建部、財政部、金融監管總局與人民銀行昨舉行聯合記者會，公布最新振興房市計畫。住建部長倪虹表示，截至十月十六日，政府對所謂「白名單」房地產專案，審批通過了二．二三兆人民幣貸款，預計年底將超過四兆人民幣。

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今年一月，中國推出「白名單」計畫，讓地方政府向銀行推薦住房項目，以加速銀行放款，確保相關項目完工並交付給購屋者；中國金融監管總局副局長肖遠企昨稱，所有商品房項目現都被納入「白名單」，希望做到「應進盡進」，也敦促銀行要做到「應貸盡貸」，貸款資金撥付做到「能早盡早」。

這場備受期待的說明會顯然遭市場質疑。中國滬深三○○房地產指數暴跌近八％，扭轉前三個交易日約八．七％的漲勢；彭博追蹤在香港上市的中資地產股，盤中一度跌逾十一％。上證、滬深三○○與香港恒生指數皆由紅翻黑，收跌逾一％。

專家：僅是「微調」既有政策

香港銀河證券中國房地產研究主管鄭懷武說，「市場或許對於缺乏收購未出售房的專項債具體金額而感到失望」；仲量聯行首席經濟學家龐溟指出，該記者會似乎主要是「既有政策的微調，房屋銷售量與價格改善，並轉化為房市投資與興建，須耗費時間」。

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