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中國洗產地手法曝光？星媒爆「1數據」藏疑點 業界揭內幕

2025/06/18 14:16

有新加坡物流業者接到中國製造業者詢問，如何申請原產地證書，要偽裝成「新加坡製造」出口到美國。（示意圖，彭博）有新加坡物流業者接到中國製造業者詢問，如何申請原產地證書，要偽裝成「新加坡製造」出口到美國。（示意圖，彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據新加坡媒體報導，自美國今年初對中國加徵關稅以來，中國出口轉向亞洲其他國家明顯增加，引發外界對「洗產地」的疑慮。有新加坡當地物流業者接到中國製造業者詢問，如何申請原產地證書，要偽裝成「新加坡製造」出口到美國。

據《聯合早報》報導，研究機構野村經濟師瓦爾瑪（Sonal Varma）日前發表一份研究報告指出，自今年2月美國總統川普首次簽署對中國經濟關稅的行政命令以來，亞洲從中國進口商品增長明顯加速，從2月份年增17.3％，到3月份和4月份平均增長21.7％，引發更多有關「洗產」的疑慮。

這一增長約占亞洲國家每月從中國進口總額的8.5％，換算為一年的進口額，大約是900億至1000億美元。近來從中國進口商品出現年增長的亞洲國家，包括印尼、泰國、馬來西亞、印度、越南及新加坡等。

瓦爾瑪表示，這些商品包括用於當地市場的商品（如傾銷品），以及轉運商品，經第三國重新出口，藉以規避關稅或隱匿原產地。近幾個月來，亞洲從中國進口機械和電子產品、化學品、玩具、光學和醫療儀器、橡膠、塑膠等產品不斷增加。

有跡象顯示，貿易商透過印度、印尼、馬來西亞、泰國與越南等地進行轉運。越南主要轉運機械、電子與塑膠製品，馬來西亞和印度以機械與電子產品為主，印尼則偏重化學品，而泰國則主要為電子產品。

報導指出，雖然新加坡並未被瓦爾瑪報告點名，但新加坡貿工部與關稅局已於6月10日發布聯合聲明，提醒所有貿易商與報關代理人在透過新加坡貿易網（TradeNet）系統申請進出口與轉運許可時，必須如實申報「原產國／地區」。

經營空海運業務的Penanshin公司董事曾泰豐向《聯合早報》表示，他已接到海關通報，重申相關法規，例如哪些條件才能列為「新加坡製造」；簡單換包裝或重新組裝都不符合資格，他透露「曾經有一家床墊製造商，產品全在中國製造，卻想找我幫忙申請新加坡原產地證書，我拒絕了他。」他指出，自美國宣布「解放日」後，類似詢問增加了，儘管有些廠商硬要申請，相關當局仍會派員實地查驗，不容易鑽漏洞。貨運代理與集運公司MP Consol董事伍㙔良則指出，這類「走後門」的詢問一直都有。

新加坡中小企業商會會長洪煜提醒，美國90天暫緩關稅措施將於7月上旬結束，「到時各國面對的關稅率不同，新加坡目前課徵10%的基準稅率，比多數地區都低，我們的中小企業更應嚴格把關。」

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