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Threads成詐騙新溫床 數發部：2星期內完成納管程序

2025/06/18 14:19

Meta旗下的Threads成為台灣年輕人愛用社群平台。（路透社）Meta旗下的Threads成為台灣年輕人愛用社群平台。（路透社）

〔記者徐子苓／台北報導〕Meta旗下的Threads成為台灣年輕人愛用社群平台，但今年開放廣告版位後，陸續出現詐騙廣告案例，外界關切Threads是否也能被「打詐專法」納管，負擔防詐的義務。數位發展部今天對此表示，正在檢討是否納管Threads，近期就會做出決定。

立法院交通委員會今天邀數發部長黃彥男就「推動AI之產業發展政策」進行專題報告，包含洪孟楷、林國成、何欣純在內的多名立委，在質詢時關切Threads平台詐騙湧現，數發部有何對策。

俗稱「打詐專法」的《詐欺犯罪危害防制條例》去年在立法院三讀通過，法案規定「一定規模」的網路廣告平台業者，需「類落地」在台指定法律代表，並配合主管機關停止播送詐騙廣告。違反規定情節重大者，最高可處1億元以下罰鍰。

數發部後續訂定「一定規模之網路廣告平台計算基準」，適用於打詐專法的網路廣告平台，必須符合2大條件：第1，平台有被利用於刊登詐騙廣告的風險，第2，我國使用者占比，以平台上我國每月獨立訪客數大於我國人口總數的5%計算。目前納管的平台有6個：Google、YouTube、Line、Facebook、Instagram、TikTok。

立委林國成指出，Threads在台灣擁有350萬用戶，卻沒被打詐專法納管，成為詐騙新溫床，詢問數發部哪時候要納管Threads？立委何欣純也引述警政署數據表示，Threads從4月開始上線廣告功能至今，短短2個月內已在台灣通報2000件詐騙。

數發部數位產業署長林俊秀回應，正在檢討中，至於是否納管會檢視2個指標，而在規模上Threads已經符合第一要件，但因為它今年才開始上架廣告，數發部會盡快啟動程序，向警政署求證確認它被用作詐騙的風險程度，並邀請專家學者共同認定，力拚兩個禮拜內完成程序。

數發部長黃彥男也強調，在正式納管前，數發部仍會要求Meta下架Threads的詐騙廣告，目前對方都表示配合。

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