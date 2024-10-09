書劍集》全球化的存在

全球的經濟關係，遠比表面複雜，不管是那一國，都受其他國家的影響，任一國內經濟的變動，也如蝴蝶效應，左右著其他國家。（中央社資料照）

◎歐陽書劍

美國前總統川普對中國發起貿易戰後，貿易風貌逐漸改變，甚至還被稱做全球化的終結；不過，即使後來又受疫情的封城鎖國干擾，重組後的供應鏈，仍然錯綜複雜地將所有國家串連在一起。會傳染的不只是疾病，貿易戰並未阻絕國家間經濟景氣的傳遞與回饋。

根據經濟部統計，二○○○年後，台商對中國的投資金額幾乎逐年擴大，然後維持在每年百億美元的高點，到二○一六年後才出現明顯下滑；而隨著下游電子組裝大廠的外移，兩岸電子零組件等貿易則大大擴展。二○○四年之後，中國長期是台灣的最大出口國，與香港合計占我國貿易的三成、出口比例則高至四成左右，而美國這一之前的最大市場，卻曾逐年衰退，占台灣出口的比例，甚至一度降至接近十％。

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經過這幾年的供應鏈移轉，貿易風貌已經改變。二○二四年前八個月，我國貿易（出口加上進口）總額接近五千七百億美元，占我貿易比例最高的中國約只剩二十％，美國是台灣第二大貿易夥伴，占比接近中國，超過十九％，而中國加上香港的比例，則仍不到二十六％。若只看出口，美國已是我國的最大出口國，占比超過二十四％，雖不及出口至中國與香港合計的三十％，但已明顯超過中國。

全球貿易變化牽一髮而全身動，美國的貿易夥伴，也在改變。墨西哥已經取代中國，成為美國的最大進口國；而從美國官方統計也可以發現，從中國進口商品的金額排名下降，但自越南、台灣的進口金額則大幅躍升，兩國在供應鏈中，或擴大串接、或轉回國內生產，出口至美國的金額劇增。

全球商品貿易的流向不同，但並未完全割裂金融市場，不僅資金的流動仍具全球化的樣貌，經濟現象也彼此牽連著。美國聯準會（Fed）理事Adriana Kugler在十月八日的一場演說中，探討近三年全球對抗通膨的戰鬥時提到，歐美國家在二○二一年中之後通膨的急劇上升，主要仍受全球性因素影響，疫情、地緣政治、能源價格等，都跨越國界，衝擊了各國的經濟，包括「普遍封鎖、工廠關閉、物流網絡的中斷、運輸成本上升和更長的交貨時間」等，都是重要原因，而「在復甦過程中，我們還看到全球對大宗商品、中間投入和最終商品及服務的需求上升，超過了仍然受限的供給」。

外在環境因素，將全球經貿關係的演變全部涵蓋在內；而物價、利率、金融市場等，則透過資金的流動再互相影響著。全球的經濟關係，遠比表面複雜，不管是那一國，都受其他國家的影響，任一國內經濟的變動，也如蝴蝶效應，左右著其他國家。

在全球化的虛、實層面，不管是校正或重組，都將會是一段很長的旅程，而且在穩定之前或之後，或許會換路徑，但經濟後果都不會只被約束在國境之內。

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