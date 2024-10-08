台版CBAM擬明年試行 進口水泥鋼鐵申報碳足跡

台灣與亞洲鄰國碳定價機制比較

〔記者陳嘉怡／台北報導〕台灣明年開徵碳費，產業界及環團對於碳費價格意見分歧。環境部長彭啓明表示，全世界所有碳定價都是先低後高，讓碳費穩健上路最重要；至於產業界擔心進口產品不用繳碳費，恐造成產業不公平競爭，他表示，台版CBAM（碳邊境調整機制）正在跨部會協商，預計明年要求進口的鋼筋、水泥試行申報碳排放係數及碳足跡，保護國內產業。

針對環團質疑碳費費率過低，優惠費率可能「只要一瓶可樂的價格」，彭啓明表示碳費優惠費率不能稱是可樂價，全世界的碳定價都是先低後高，台灣的碳費制度好不容易走到今天，先讓大家習慣、穩健上路最重要。

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至於進口水泥、鋼鐵的問題，彭啓明說，環境部正在跨部會討論台版CBAM，擬要求進口的鋼筋、水泥等與基礎建設相關產品，必須申報產品碳排放係數及碳足跡，縮減國內企業的壓力。

他說明，目前有CBAM的國家只有歐盟和英國，由於歐盟CBAM細節明年中才會公告、兩年後繳費，台灣的碳費接軌歐盟CBAM沒有問題，後續將觀察歐盟CBAM最新進展，他也承諾台版CBAM會儘快上路，確保我國的碳定價能夠穩健。

高碳洩漏事業適用對象 明年發布

另，根據環境部碳費公式，非高碳洩漏事業單位為「排放量減二．五萬公噸」乘「優惠費率」；高碳洩漏事業則是「排放量」乘「排放量調整係數值」乘「優惠費率」，其中排放量調整係數值最初期設定○．二，分期調升。外界關心哪些事業屬於高碳洩漏，環境部表示，需依主計總處最新產業關聯表、再與經濟部討論，預估明年上半年發布。

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