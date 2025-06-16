雷諾CEO梅奧辭職 傳將接掌Gucci母企開雲集團

雷諾CEO梅奧（Luca de Meo）辭職，傳將接任Gucci母企開雲集團CEO。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕法國雷諾集團（Renault ）週日（15日）宣布，公司執行長梅奧（Luca de Meo）將離開公司。而較早前有法媒報導，梅奧將出任奢侈品牌Gucci母企開雲集團（Kering）的新執行長。

雷諾週日發出聲明宣布，梅奧在擔任雷諾集團掌門人5年後決定卸任，並在汽車行業之外尋求新的挑戰。公司董事會對梅奧為雷諾集團的轉型和轉型所做的貢獻表示感謝，而梅奧的離職將於7月15日起生效。

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雷諾還表示，梅奧將繼續履行其職責直至7月15日，董事會已根據已確定的繼任計畫啟動任命新執行長的程序，並稱董事會對管理團隊的品質和經驗充滿信心，相信他們能夠繼續並加速雷諾集團轉型策略進入新階段。

而在雷諾宣布梅奧離職之前，法國媒體《費加洛報（Le Figaro）》援引知情人士消息報導，指梅奧將從離開雷諾，並正準備加入奢侈品牌Gucci母公司法國開雲集團，擔任該公司的新CEO。

對於上述報導，開雲集團拒絕置評。但開雲集團董事長兼CEO皮諾 （Francois-Henri Pinault）較早時曾向媒體表示，正在尋找接班人，考慮做法包括由另一人先擔任CEO。

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