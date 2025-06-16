阿布達比國家石油公司擬砸5539億 收購澳洲天然氣巨頭Santos

阿布達比ADNOC擬砸5539億收購澳洲天然氣巨頭Santos（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕阿布達比國家石油公司（ADNOC）擬砸5539億收購澳洲天然氣巨頭Santos，澳洲石油和天然氣巨頭Santos週一表示，已收到由阿布達比國家石油公司（ADNOC）旗下單位領導的XRG財團提出的非約束性、指示性收購要約。

受收購利多激勵，Santo週一股價勁揚，開盤直接站上8澳元，14.94%，最高來到8.02澳元，15.22%，截至台北時間10點16分，報7.79澳元，漲11.93%。

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Investing報導，XRG財團，包括阿布達比發展控股公司和凱雷集團（Carlyle），提出每股Santos 8.89澳元的收購價，較該股週五收盤價溢價28%。此要約對Santos的市值約為187億美元（約新台幣5539億元）。

Santos在聲明中表示，XRG的要約是繼該財團今年早些時候提出的兩次保密要約之後的最新動作。

Santos董事會表示，建議股東考慮該要約，並認為公司應與出價方進行盡職調查。該要約要求Santos與XRG簽訂排他性協議。

路透社去年曾報導，ADNOC正考慮收購Santos，後者是澳洲最大的天然氣供應商之一。

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