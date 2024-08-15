張榮發遺囑確定有效 扣除特留分張國煒獨得140億

最高法院駁回長榮集團老三張國政對創辦人張榮發遺產上訴案，外界估計，張國煒約可獨自繼承140億元遺產。（資料照）

最高院駁回張國政上訴

〔記者張文川／台北報導〕長榮集團創辦人張榮發八年前過世，生前預立密封遺囑，將遺產留給四子張國煒單獨繼承，其胞兄、大房三子張國政提起「確認遺囑無效」訴訟，一審台北地院、二審高等法院皆認定確實為張榮發親自製作的遺囑，遺囑有效，判張國政敗訴；最高法院昨駁回張國政上訴，全案確定。外界估計，扣除應給付張家子女等人的法定「特留分」後，張國煒約可獨自繼承一四○億元遺產。

最高法院指出，二審認定張榮發製作密封遺囑時，具有遺囑能力，且在場的柯麗卿等見證人是張榮發指定，密封過程中，張在公證人楊昭國面前取出他親自簽署的遺囑正、副本，經楊確認後才密封，表明是自己的遺囑，符合民法要件，二審判決無違誤法令，故駁回張國政上訴。

請繼續往下閱讀...

張榮發於二○一六年一月以八十九歲高齡過世，留下密封遺囑指明「本人之存款及股票、不動產」全部由二房獨子、即四子張國煒單獨繼承，並指定由張國煒擔任集團總裁，還留下遺願「願眾子女皆能和睦相處、互相照顧」。

但張國政主張，張榮發二○一四年製作密封遺囑時，已無法表達自我意思，遺囑並非父親親簽，且未指定兩名以上見證人，也未向公證人陳述是本人遺囑等，不符格式要件，主張遺囑與公證書均無效力。

張國煒反駁指稱，就醫紀錄、醫療資訊足以證明父親製作遺囑時具有遺囑能力，且是在公證人面前確認後密封，父親也親口向公證人陳述是自己遺囑，調查局筆跡鑑定也認定是父親手書、親簽，遺囑合法有效。

一審北院認定，診斷書與病歷資料顯示張榮發製作遺囑時具備相當口語能力，持筆簽名也無明顯障礙，身心沒有缺陷或喪失能力，認知功能正常，調查局亦鑑定簽名為真，判張國政敗訴。

張國政上訴仍主張父親當時已無自主能力，但高院二審指出，診斷紀錄並無此記載，且二○一四年三月至十月間，張榮發還陸續贈與妻子股票等財產，顯示仍有處理巨額財產的能力，柯麗卿等見證人也確為張榮發指定，公證書並無不實記載，仍判張國政敗訴，昨獲最高院維持確定。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法