日本凶宅投報率8％吸引中國投資客 房仲出大招開證書保證「沒有鬼」

日本凶宅吸引許多投資客。（資料照，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》報導，日本事故屋（jiko bukken，發生自殺、謀殺或意外事故的房子）投資報酬率可達8.4%，成為投資客和低價屋獵人的選擇，特別是中國投資客非常愛買。一位專門處理事故屋的房仲提供幽靈調查服務，在房子裡安裝攝影機、溫度計和數位錄音機進行監控，若確認沒有超自然現象就開立證書，證明該物業「沒有鬼」。

報導指出，在日本發生謀殺、自殺事件或屍體長期未被發現的房屋，被歸類為「事故屋」，這些事件可能對新屋主或租戶帶來心理困擾。最常見的事故屋類型就是屍體有一段時間沒有被發現，而且腐爛到需要特殊的清潔服務，甚至更換地板和壁紙。

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以往，事故屋幾乎不可能找到租客，如今，由於建築材料、薪資成本飆升，加上被疲軟的日圓和相對便宜的房地產所吸引的海外投資客湧入，造成日本的房地產價格飆升。根據房地產研究公司Tokyo Kantei的數據，東京 23 區 70 平方公尺（約21.1坪）的中古屋平均價格，在 5 月份比一年前上漲3分之1以上，達到 1.009 億日圓（約台幣2018萬）。

在房價大漲之下，事故屋現在已成為投資客及廉價屋獵人的選項，特別是日本人口迅速高齡化導致更多孤獨死事件，這種趨勢造成老年人租房困難。為了緩解這個問題，日本政府在 2021 年發布指導方針，建議在此類死亡三年後，房子可以擺脫事故屋標籤，更容易找到租戶。但業主和房仲仍然需要向所有潛在買家和租客披露房產的歷史。

這些指南激發了人們對事故屋的興趣，也出現幽靈調查服務及房仲搶攻事故屋市場，房仲透露，一些年輕人對住在事故屋變得更開放，而日本國內和海外投資客都被潛在的高收益吸引，其中包括很多中國投資客。

日本一間房子舉行超渡儀式後，房仲曝光相關證書。（路透）

MarksLife 為事故屋提供服務，例如舉行佛教超渡儀式，該公司表示，其經營的物業平均投資報酬率為 8.4%。相比之下，根據世邦魏理仕（CBRE）一項調查，東京市中心的單間公寓預期平均投報率僅 3.55%。

房地產經紀公司 Happy Planning 創辦人 Akira Ookuma 直言，投資客並不關心房產的歷史，因為他們不會住在事故屋。他還說，有些投資客甚至在三年後就會漲房租。

Kazutoshi Kodama是一位房地產顧問和幽靈調查員，他定期調查的房子有著一段可怕的歷史，七年前一位老婦人在浴室上吊自殺，去年她的兒子孤獨死，屍體大約 10 天沒有被發現。

他說，自己在這棟位於東京附近千葉縣一個住宅區的房子，待了近20次，從晚上10點到早上6點，用4個攝影機、一個熱像儀、一個電磁波測量儀、一個氣壓計、一個溫度計和一個數位錄音機進行監控，每小時記錄一次數據。如果他確信沒有超自然現象，例如無法解釋的電磁波干擾時，就會開立證書，證明該物業沒有鬼。

他指出，目前尚未將千葉縣的房產視為無超自然現象，但已經進行 70 多項調查，只有一小部分出現電磁波干擾等。

報導稱，對於一些潛在買家來說，Kazutoshi Kodama的證書可能就足夠了。然而，對於其他人來說，真的很難接受事故屋。一位民眾Mari Shimamura 坦言，「即使有折扣，我也會遠離，不僅是因為可能有鬼，也對不尋常且不幸的事件感到毛骨悚然」。

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