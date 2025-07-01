晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

LTN經濟通》曾重挫輝達股價 中國AI新秀快速殞落？

2025/07/01 07:01

DeepSeek最新模型R1震撼矽谷，曾在今年初血洗華爾街，輝達1月27日單日狂瀉逾16%。（示意圖，彭博）DeepSeek最新模型R1震撼矽谷，曾在今年初血洗華爾街，輝達1月27日單日狂瀉逾16%。（示意圖，彭博）

DeepSeek技術長離職創業

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年1月，中國AI新秀「深度求索」（DeepSeek）的AI聊天機器人震撼科技界，然而在DeepSeek崛起之際，近日中國媒體揭露，半年前DeepSeek一名核心高層已悄然離職創業，並將於今年聖誕節前後發布Agent產品，且已獲一線創投機構投資。

消息指出，該高層曾負責技術核心工作，甚至擔綱公司CTO（技術長）。不過，另有知情人士透露，DeepSeek內部並無正式的CTO職稱，但這名離職的高層擔當的角色近似CTO。

報導提到，約半年前正值DeepSeek最火紅的時期，這位高層卻選擇在此時離職創業，並切入AI Agent（代理）賽道，時間點的選擇耐人尋味。當時，DeepSeek甫開源V3與R1模型，其「降本增效」能力備受市場關注。約3個月前，市場又傳出DeepSeek正大舉招聘多個財務相關職位，包括CFO（財務長）、財務副總監等，顯示其組織架構與資本布局可能正進行調整。這位高層在公司處於技術與聲量雙高峰時離職創業，如今聚焦於AI Agent領域，也再度引發外界對AI高階人才流動的關注

業內人士指出，「這位核心高層身負DeepSeek的光環，找到資金根本不成問題。」這句話反映出當前AI創業環境的現實，頂尖大模型公司的技術人才，特別是曾參與核心模型研發的高層，成為資本市場爭相追逐的熱門對象。

今年初，DeepSeek的中文AI模型在美國App Store強勢登頂，迅速引發全球矚目。這款由中國新創開發的產品，被視為挑戰OpenAI主導地位的有力競爭者，也象徵中國AI技術正加速進軍國際市場。從爆紅的背後動力、技術實力，到所面臨的安全挑戰與監管壓力，再到未來可能的發展路徑，DeepSeek的快速崛起，是否正改寫全球AI產業的競爭格局？

多國政府及許多企業更憂心敏感資料「被送中」禁止下載DeepSeek。（示意圖，彭博）多國政府及許多企業更憂心敏感資料「被送中」禁止下載DeepSeek。（示意圖，彭博）

DeepSeek下載量與活躍度快速下滑

今年初，DeepSeek登上美國App Store下載量榜首，在Reddit、Twitter等社群平台引發熱議。這是首次有中國語言模型在歐美主流平台竄紅，不少開發者讚嘆其表現直追OpenAI的GPT-4，且完全免費。它的出現震撼矽谷，還導致了以輝達為首的美國科技股重挫，輝達1月27日單日狂瀉逾16%。

DeepSeek爆紅，除了其下載量高之外，主要原因是因為DeepSeek只用了約560萬美元開發的AI模型DeepSeek R1，性能竟然可以媲美花了數億元美元開發、被譽為當今最強的OpenAI o1模型。而且DeepSeek受制於美國的出口禁令，DeepSeek R1只能應用效能較低的輝達H800晶片。

然而，爆紅後僅1個月，DeepSeek的下載量與活躍度便快速下滑。根據數據，DeepSeek自3月起在美國App Store榜單迅速下跌，30天內跌出前百名，原因之一是缺乏與日常工具的整合。ChatGPT早已嵌入Slack、Office等工作平台，而DeepSeek仍停留在單一對話頁面，缺少可供一般用戶實際應用的機會，此外，在長篇寫作等任務中仍會出現理解錯誤。

中國搜尋引擎「百度」創辦人李彥宏，更吐槽DeepSeek「貴又慢」、「幻覺率高」，不適合所有場景使用。李彥宏表示，DeepSeek不是萬能，吐槽DeepSeek目前只能處理單一的文本內容，還無法理解圖片、音頻、影片等多媒體資料，同時「幻覺率（又稱人工幻覺，是由人工智慧生成的一種回應，它含有貌似事實的虛假或誤導性資訊）偏高」，讓用戶在許多情境下不能放心使用。他更稱，DeepSeek更大的問題在於「慢和貴」，稱中國市場上絕大多數大模型API的價格，都比DeepSeek更低、且反應速度更快。

DeepSeek最大的疑慮在於「是否會替中國政府蒐集使用者資料」。（示意圖，路透）DeepSeek最大的疑慮在於「是否會替中國政府蒐集使用者資料」。（示意圖，路透）

極端政治言論 DeepSeek遭多國政府封殺

爆紅背後，DeepSeek也引發了諸多疑慮，涵蓋安全風險、數據隱私、監管合規、中國藉此大外宣等疑慮，使美、英、法、德、義、日等國家感憂心，陸續採取應對措施，使得DeepSeek從人人追捧到政府封殺。

多國研究機構指出，DeepSeek在內容安全設計上仍有漏洞。例如在義大利與德國的測試中，模型可被誘導生成極端言論與不當建議，一些安全專家認為其過於開放的設計，可能成為假訊息與濫用的溫床。歐盟的AI監管單位指出，DeepSeek的開源性和低門檻雖然促進了技術民主化，但也可能被用於大量生成虛假內容。美國部分教育機構甚至禁止其在校園使用，認為其數據來源與過濾機制不透明。

此外，多國資安團隊在實測中發現，DeepSeek存在明顯的「模型越獄」（jailbreak）漏洞。駭客只需運用特定提示語言，即可繞過模型的安全限制，生成極端政治言論、錯誤醫療建議甚至仇恨言論。我國數發部也公布測試結果，證實抵禦越獄攻擊的能力不足，且模型缺乏外加安全防護機制。

DeepSeek最大的疑慮在於「是否會替中國政府蒐集使用者資料」。DeepSeek的用戶數據存放在中國境內的伺服器上，雖然其服務條款與個資保護規範與OpenAI的ChatGPT十分相似，但即便像Google這類科技巨頭與美國政府存在合作關係，外界通常也不會擔心美國政府會透過企業蒐集資訊。然而在中國，情況往往截然不同，很難想像有企業會拒絕北京當局提出的資料要求。DeepSeek與TikTok類似，人們不禁懷疑公司會將使用者個資送交給中國政府。

DeepSeek背後的政治審查機制備受批評，今年的「六四」紀念日，DeepSeek被用戶發現也加入了言論審查，迴避「六四」話題。當時有網友詢問DeepSeek「今天是幾月幾號？」結果顯示「無法回答，換個話題再聊」，被諷刺「連小學生都不如」。

DeepSeek R1使用率已由2月峰值的7%跌至4月底的3%。（資料照，路透）DeepSeek R1使用率已由2月峰值的7%跌至4月底的3%。（資料照，路透）

蒸餾其他AI模型質疑 揮之不去

AI大模型整合應用平台Poe在今年5月公布的2025年AI春季模型使用趨勢報告顯示，面對競爭對手相繼湧現，今年初被炒熱的DeepSeek R1使用率「已由2月高峰值的7%，降至4月底的3%」。

資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫日前表示，根據統計數據發現，4個月過去了，Deepseek在全球範圍內已經「無人問津」，而ChatGPT的用戶則增長到了8億。他分析這就是中國的「大外宣」，直言其投入大量金錢，在短時間內集中宣傳，造成了一時的假象，但堅持不了多久，就露出真相了。

根據美國科技媒體《TechCrunch》報導，今年5月DeepSeek悄悄推出最新升級版R1推理AI模型「R1-0528」，並在多項數學與程式設計評測中取得優異成績。然而，有AI研究人員發現，DeepSeek此次升級的R1-0528模型，至少部分訓練資料可能來自Google旗下AI家族Gemini，由於DeepSeek的訓練數據卻未曾公開，AI業界又再一次懷疑DeepSeek是透過蒸餾其他AI模型而開發新版本。

據《彭博》、《華爾街日報》於今年6月報導，在中國AI領域的競爭日趨激烈之際，上海的新創公司MiniMax聲稱，其全新的推理大型語言模型MiniMax-M1，在多項指標上表現超過了競爭對手DeepSeek的升級版R1。根據MiniMax的數據，該公司僅花費53.47萬美元租用資料中心的運算資源來訓練M1，這數字遠低於業界對於ChatGPT-4o訓練成本超過1億美元的預估。

DeepSeek的爆紅或許能證明中國AI研發能力已有追趕矽谷的潛力，但真正能站穩全球舞台的AI產品，不只是技術，更需要贏得使用者信任、符合各國監管，並提供實際解決方案。DeepSeek或許是重要的前哨，但它的未來，仍充滿未知。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財