LTN經濟通》曾重挫輝達股價 中國AI新秀快速殞落？

DeepSeek最新模型R1震撼矽谷，曾在今年初血洗華爾街，輝達1月27日單日狂瀉逾16%。（示意圖，彭博）

DeepSeek技術長離職創業

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年1月，中國AI新秀「深度求索」（DeepSeek）的AI聊天機器人震撼科技界，然而在DeepSeek崛起之際，近日中國媒體揭露，半年前DeepSeek一名核心高層已悄然離職創業，並將於今年聖誕節前後發布Agent產品，且已獲一線創投機構投資。

消息指出，該高層曾負責技術核心工作，甚至擔綱公司CTO（技術長）。不過，另有知情人士透露，DeepSeek內部並無正式的CTO職稱，但這名離職的高層擔當的角色近似CTO。

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報導提到，約半年前正值DeepSeek最火紅的時期，這位高層卻選擇在此時離職創業，並切入AI Agent（代理）賽道，時間點的選擇耐人尋味。當時，DeepSeek甫開源V3與R1模型，其「降本增效」能力備受市場關注。約3個月前，市場又傳出DeepSeek正大舉招聘多個財務相關職位，包括CFO（財務長）、財務副總監等，顯示其組織架構與資本布局可能正進行調整。這位高層在公司處於技術與聲量雙高峰時離職創業，如今聚焦於AI Agent領域，也再度引發外界對AI高階人才流動的關注

業內人士指出，「這位核心高層身負DeepSeek的光環，找到資金根本不成問題。」這句話反映出當前AI創業環境的現實，頂尖大模型公司的技術人才，特別是曾參與核心模型研發的高層，成為資本市場爭相追逐的熱門對象。

今年初，DeepSeek的中文AI模型在美國App Store強勢登頂，迅速引發全球矚目。這款由中國新創開發的產品，被視為挑戰OpenAI主導地位的有力競爭者，也象徵中國AI技術正加速進軍國際市場。從爆紅的背後動力、技術實力，到所面臨的安全挑戰與監管壓力，再到未來可能的發展路徑，DeepSeek的快速崛起，是否正改寫全球AI產業的競爭格局？

多國政府及許多企業更憂心敏感資料「被送中」禁止下載DeepSeek。（示意圖，彭博）

DeepSeek下載量與活躍度快速下滑

今年初，DeepSeek登上美國App Store下載量榜首，在Reddit、Twitter等社群平台引發熱議。這是首次有中國語言模型在歐美主流平台竄紅，不少開發者讚嘆其表現直追OpenAI的GPT-4，且完全免費。它的出現震撼矽谷，還導致了以輝達為首的美國科技股重挫，輝達1月27日單日狂瀉逾16%。

DeepSeek爆紅，除了其下載量高之外，主要原因是因為DeepSeek只用了約560萬美元開發的AI模型DeepSeek R1，性能竟然可以媲美花了數億元美元開發、被譽為當今最強的OpenAI o1模型。而且DeepSeek受制於美國的出口禁令，DeepSeek R1只能應用效能較低的輝達H800晶片。

然而，爆紅後僅1個月，DeepSeek的下載量與活躍度便快速下滑。根據數據，DeepSeek自3月起在美國App Store榜單迅速下跌，30天內跌出前百名，原因之一是缺乏與日常工具的整合。ChatGPT早已嵌入Slack、Office等工作平台，而DeepSeek仍停留在單一對話頁面，缺少可供一般用戶實際應用的機會，此外，在長篇寫作等任務中仍會出現理解錯誤。

中國搜尋引擎「百度」創辦人李彥宏，更吐槽DeepSeek「貴又慢」、「幻覺率高」，不適合所有場景使用。李彥宏表示，DeepSeek不是萬能，吐槽DeepSeek目前只能處理單一的文本內容，還無法理解圖片、音頻、影片等多媒體資料，同時「幻覺率（又稱人工幻覺，是由人工智慧生成的一種回應，它含有貌似事實的虛假或誤導性資訊）偏高」，讓用戶在許多情境下不能放心使用。他更稱，DeepSeek更大的問題在於「慢和貴」，稱中國市場上絕大多數大模型API的價格，都比DeepSeek更低、且反應速度更快。

DeepSeek最大的疑慮在於「是否會替中國政府蒐集使用者資料」。（示意圖，路透）

極端政治言論 DeepSeek遭多國政府封殺

爆紅背後，DeepSeek也引發了諸多疑慮，涵蓋安全風險、數據隱私、監管合規、中國藉此大外宣等疑慮，使美、英、法、德、義、日等國家感憂心，陸續採取應對措施，使得DeepSeek從人人追捧到政府封殺。

多國研究機構指出，DeepSeek在內容安全設計上仍有漏洞。例如在義大利與德國的測試中，模型可被誘導生成極端言論與不當建議，一些安全專家認為其過於開放的設計，可能成為假訊息與濫用的溫床。歐盟的AI監管單位指出，DeepSeek的開源性和低門檻雖然促進了技術民主化，但也可能被用於大量生成虛假內容。美國部分教育機構甚至禁止其在校園使用，認為其數據來源與過濾機制不透明。

此外，多國資安團隊在實測中發現，DeepSeek存在明顯的「模型越獄」（jailbreak）漏洞。駭客只需運用特定提示語言，即可繞過模型的安全限制，生成極端政治言論、錯誤醫療建議甚至仇恨言論。我國數發部也公布測試結果，證實抵禦越獄攻擊的能力不足，且模型缺乏外加安全防護機制。

DeepSeek最大的疑慮在於「是否會替中國政府蒐集使用者資料」。DeepSeek的用戶數據存放在中國境內的伺服器上，雖然其服務條款與個資保護規範與OpenAI的ChatGPT十分相似，但即便像Google這類科技巨頭與美國政府存在合作關係，外界通常也不會擔心美國政府會透過企業蒐集資訊。然而在中國，情況往往截然不同，很難想像有企業會拒絕北京當局提出的資料要求。DeepSeek與TikTok類似，人們不禁懷疑公司會將使用者個資送交給中國政府。

DeepSeek背後的政治審查機制備受批評，今年的「六四」紀念日，DeepSeek被用戶發現也加入了言論審查，迴避「六四」話題。當時有網友詢問DeepSeek「今天是幾月幾號？」結果顯示「無法回答，換個話題再聊」，被諷刺「連小學生都不如」。

DeepSeek R1使用率已由2月峰值的7%跌至4月底的3%。（資料照，路透）

蒸餾其他AI模型質疑 揮之不去

AI大模型整合應用平台Poe在今年5月公布的2025年AI春季模型使用趨勢報告顯示，面對競爭對手相繼湧現，今年初被炒熱的DeepSeek R1使用率「已由2月高峰值的7%，降至4月底的3%」。

資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫日前表示，根據統計數據發現，4個月過去了，Deepseek在全球範圍內已經「無人問津」，而ChatGPT的用戶則增長到了8億。他分析這就是中國的「大外宣」，直言其投入大量金錢，在短時間內集中宣傳，造成了一時的假象，但堅持不了多久，就露出真相了。

根據美國科技媒體《TechCrunch》報導，今年5月DeepSeek悄悄推出最新升級版R1推理AI模型「R1-0528」，並在多項數學與程式設計評測中取得優異成績。然而，有AI研究人員發現，DeepSeek此次升級的R1-0528模型，至少部分訓練資料可能來自Google旗下AI家族Gemini，由於DeepSeek的訓練數據卻未曾公開，AI業界又再一次懷疑DeepSeek是透過蒸餾其他AI模型而開發新版本。

據《彭博》、《華爾街日報》於今年6月報導，在中國AI領域的競爭日趨激烈之際，上海的新創公司MiniMax聲稱，其全新的推理大型語言模型MiniMax-M1，在多項指標上表現超過了競爭對手DeepSeek的升級版R1。根據MiniMax的數據，該公司僅花費53.47萬美元租用資料中心的運算資源來訓練M1，這數字遠低於業界對於ChatGPT-4o訓練成本超過1億美元的預估。

DeepSeek的爆紅或許能證明中國AI研發能力已有追趕矽谷的潛力，但真正能站穩全球舞台的AI產品，不只是技術，更需要贏得使用者信任、符合各國監管，並提供實際解決方案。DeepSeek或許是重要的前哨，但它的未來，仍充滿未知。

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