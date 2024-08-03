彭金隆︰台版資產管理中心 留財為主引資為輔

金管會主委彭金隆接受本報「官我什麼事」專訪，透露將在8月下旬公布「亞洲資產管理中心」方案計畫。（記者陳宇睿攝）

本報「官我什麼事」專訪金管會主委

〔記者王孟倫／台北報導〕「亞洲資產管理中心」是總統賴清德去年大選時提出的政見主張，金管會主委彭金隆接受本報「官我什麼事」節目專訪時透露，金管會將在八月下旬公布方案計畫，發展軌跡將與星港不同，即「留財為主、引資為輔」；另也會做好把關機制，不會讓所謂的「紅色資本」趁機滲透進來。

做好把關 拒紅色資本滲透

彭金隆直言，台灣是要發展成為亞洲資產管理中心「之一」，早年也推動過類似政策很多次，但成效不如預期，現在條件成熟了，且是發展的最佳時機。

請繼續往下閱讀...

他舉例，新加坡在發展過程中，積極引入外資，主要靠幾個很重要的工具，包括：第一、稅率上的優惠，這個最直接且最有效；第二、資金進出自由，這牽涉到匯率自由移動；第三、具國際語言上優勢，英語是官方語言。

彭金隆解釋，新加坡、香港有他們的先天要件，但台灣不是要複製、然後取代星港，因我們不太可能像他們可提供一個專門針對某個產業的稅賦優惠，匯率政策也無法比照星港。

產業競爭力 台灣獨有優勢

他強調，台灣若還執著在稅制、匯率，發展資管中心當然有困難，但換個角度來想，台灣有什麼是星港沒有的，這才是答案；台灣具備多元產業，且擁有世界競爭力，這就是我們獨有優勢。

彭金隆說，台灣版的資產管理中心是以「留財為主、引資為輔」；留住財富是留住本國人的財富，引資是導引更多的外人來台投資產業，如此才能發展以產業為核心的台灣版資產管理中心。

他指出，壯大自己、才能吸引別人，把碼頭變大、靠港船舶也會變大，屆時人才與錢財自然就會來；這不需要依賴稅率、匯率，而是極大化台灣特色，成為亞洲資產管理中心之一。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法