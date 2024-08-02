美跨黨派議員提案修法 太陽能補助排除中企

俄亥俄州民主黨參議員布朗（見圖）等美國跨黨派參議員週三共同提案，阻止與中國及其他敵對國家有關的企業，取得目的在扶植本土潔淨能源生產的稅務減免措施。（路透檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國跨黨派參議員週三共同提案，阻止與中國及其他敵對國家有關的企業，取得目的在扶植本土潔淨能源生產的稅務減免措施。

路透報導，「美國稅款支持美國太陽能製造法案」推出時機，正值一些中國太陽能板製造巨頭在美國設廠之際，獲得拜登政府氣候變遷法「二○二二通膨削減法」的稅務減免；拜登政府尋求增加潔淨能源的投資，為美國創造就業，同時防範過度依賴中國。

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美國太陽能設備製造商表示，難以與大量湧入的中國廉價產品競爭，並對中國在全球市場的龐大影響力感到憂心。

俄亥俄州民主黨參議員布朗聲明說，「我們不能允許美國稅金流入欺騙與削弱美國太陽能製造的中國企業，這份跨黨派法案將確保只有美國企業能獲得納稅人公帑的支持」。該法案共同提案人包括共和黨參議員卡西迪、史考特與民主黨籍的歐索夫。

貿易遊說團體「繁榮美國聯盟」執行長史塔默表示，「美國國會務必確保美國人稅金被用來強化我們自己的產業基礎，而非補貼我們最大的地緣政治與軍事威脅」；不過反對該法案的人士主張，中企相關設廠可為美國創造就業與其他經濟利益。

彭博指出，該法案將禁止「受關注外國實體」，包括中國、伊朗、北韓與俄羅斯等有關製造或組裝廠獲得美國稅務抵免；該措施已協助推動全美的設廠投資，包括芝加哥再生能源開發商Invenergy與中國隆基綠能合資成立太陽能板製造廠，以及中國國軒高科子公司計畫在密西根興建一座電動車電池廠。

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