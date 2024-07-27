《官我什麼事》黃彥男：擬成立假訊息委員會

數位發展部長黃彥男接受本報《官我什麼事》節目專訪 。（記者陳怡伶攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕打詐是新政府的首要任務，數位發展部長黃彥男接受本報《官我什麼事》節目專訪時透露，近日找來網路平台業者「喝咖啡」，Meta（臉書）將在八月對所有廣告主進行身分確認，有信心會減少很多冒名廣告；此外，面對假訊息危害，數發部也有所因應，正討論要成立假訊息委員會。

黃彥男強調，假訊息需要一個委員會來做決定，不是單一單位就可以認定，所以數發部也有在討論成立假訊息委員會，針對一些錯假或危害訊息，經委員會討論、認定後，可要求平台下架。

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配合打詐 8月起Meta所有廣告實名制

黃彥男近日找Google、Meta、LINE等網路平台業者「喝咖啡」。黃彥男表示，主要是讓業者了解政府打詐的決心，同時也提出一些要求，包含下架詐騙訊息的速度，Google跟Line下架速度比較快，而Meta會拖到好幾天後。

他指出，Meta在六月已宣布投資廣告必須實名制，也就是對投資廣告主做身分確認，而在八月後，Meta會進一步對所有廣告主進行身分確認，預料平台上會減少很多假冒名人的廣告，這些是在喝咖啡後Meta給出的承諾。

「打詐專法」近日已在立法院三讀通過，針對數位防詐，黃彥男說明法案有三個重點，第一，網路廣告平台必須在台灣落地，或在我國設「法律代表人」，才能和政府建立直接聯繫管道；第二，業者必須配合政府打詐措施，最重要的是落實廣告「實名制」，刊登廣告者必須經過驗證或確認是本人，以減少假廣告。

第三，若業者不配合政府打詐，數發部可以祭出最高一億元的罰款，且可重複罰，黃彥男認為，這對業者來說也有壓力，希望能起到嚇阻作用。

推動數位簽章 確認廣告刊登者是本人

至於實名制要如何落實？黃彥男說，除了電話號碼認證之外，下一步也會要求用「數位簽章」認證，確認刊登廣告的就是本人。數位簽章是類似經過公證的「印鑑證明」，由政府認可的第三方憑證單位核發，具公信力、法律效力強，因此可直接推定是本人親簽。

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