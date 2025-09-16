晴時多雲

貝森特：美中協議有望11月前達成 今年對中逆差料減30％以上

2025/09/16 22:25

貝森特對於與中國達成協議表達信心。（路透）貝森特對於與中國達成協議表達信心。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國財經媒體CNBC報導，美國財政部長貝森特16日對於與中國即將達成貿易協議，表達信心。隨著對中國的對等關稅將於11月生效，貝森特受訪表示，在此之前，預料兩國將舉行進一步談判。

他說，「我們將再度會面，每一次談判都越來越有成效，我認為，中國現在意識到達成貿易協議是可能的」。

美國總統川普4月2日「解放日」宣佈對全球貿易夥伴徵收對等關稅，根據最初計畫，中國將面臨高達145%關稅，但隨著談判持續，該關稅暫停實施。最初暫停期限至8月12日為止，但川普展延90天至11月10日。

貝森特受訪說，美國貿易夥伴告知他，「中國產品正湧入他們的市場，而他們不知所措，他們對這些產品的湧入感到有點惱火」。

2024年美國對中國的貿易逆差達近3000億美元，預計2025年將大幅下滑，截至7月約為1280億美元。

貝森特指出，美國貿易代表葛里爾預期該逆差「今年至少縮減30%，2026年或許更多；因此我們的目標是平衡，擁有公平貿易」。

