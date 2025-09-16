外媒：台積電2奈米更具吸引力 巨大需求高於3奈米

台積電客戶認為2奈米是一種「具有成本效益」的產品，因此預計N2製程將受到業界的巨大需求，甚至高於3奈米，從而加速產能提升。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導指出，台積電客戶認為2奈米是一種「具有成本效益」的產品，因此預計台積電的N2製程將受到業界的巨大需求，甚至高於3奈米，從而加速產能提升。

wccftech報導，就製程及其世代進步而言，台積電的2奈米產品線對該公司而言意義重大，因此該技術將獲得多個關鍵客戶的採用。

台積電計畫在2026年將2奈米晶圓產量提高到10萬片，並聲稱其成本結構遠比3奈米更具吸引力，最終需求也會更高。

最初，台積電N2產品線的採用將主導行動領域，據傳蘋果將基於此製程打造四款不同的晶片組。同樣，預計聯發科和高通將成為早期採用者。之後，超微和輝達等專注於高效能運算 （HPC） 的公司將成為台積電2奈米收入的主要貢獻者。

有趣的是，據稱2奈米製程的關注度遠高於3奈米，因為這將是這家台灣巨頭首次採用奈米片 （nanosheet） 電晶體結構。

據稱，GAA電晶體結構可使台積電擁有與3奈米製程類似的EUV層數，這意味著該製程的世代價格漲幅將低於預期。對於像輝達這樣的公司來說，在採用台積電尖端製程時，主要考慮的是成本問題，但顯然N2及其衍生產品的價格更具吸引力。

台積電對2奈米製程的需求寄予厚望，因此其產能提升速度會更加積極。

台積電2奈米量產目前計劃於2026年下半年進行，這意味著科技巨頭們可能會在2027年初採用。

