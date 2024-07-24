房市熱推升 都市地價總指數連漲13期

根據內政部最新都市地價指數，本期總指數102.76，期漲1.58％、年漲2.76％，而且22縣市中有10縣市期漲幅超過1％。住宅區以桃園市期漲幅1.93％最大，商業區以台北市期漲幅1.96％最大。（資料照）

〔記者徐義平／台北報導〕房市交投熱絡，建商積極補充土地庫存，進而推升地價，導致全國都市地價總指數連漲十三期（半年一期），且漲勢似乎沒有停止跡象。

本期10縣市期漲幅超過1％

根據內政部地政司最新都市地價指數，以去年三月三十一日為基期一○○，本期總指數為一○二．七六，期漲一．五八％、年漲二．七六％，而且二十二縣市中有十縣市期漲幅超過一％，包括六都、宜蘭縣、新竹縣、嘉義市以及金門縣。

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高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，由該指數期漲幅、年漲幅可知，過去一年的房地產價格漲勢集中在統計後半段，也就是去年第四季到今年第一季。

住宅區以桃園期漲幅1.93％最大

本期全國土地買賣筆數逾二十八．四萬筆，期增四．三七％、年增十二．五五％。對照瑞普萊坊發布最新的土地交易報告，光是今年上半年土地交易額達八七一億元，又以高雄市買氣最強勁，上半年土地交易一一五億元、占全國比重約十三．二％。

北市工業、商業區地價漲幅 全台最大

觀察各土地使用分區指數變動情形，住宅區以桃園市期漲幅一．九三％最大，商業區以台北市期漲幅一．九六％最大，工業區則是台北市、台南市居期漲幅前兩名，分別為一．九九％及一．九三％。

報告分析，桃園住宅地價指數受到捷運建設、生活機能日趨完善，吸引人口需求增加，推升地價上漲；台北市商業區地價則受到大巨蛋完工啟用活化周邊商業效益，同步推升地價上漲。

工業區地價指數部分，台北市因內科、士北科及南軟等持續有企業進駐；台南市則受惠南科，導致產業用地需求增加，也推升地價上漲。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，通膨讓新台幣變薄，也會反映在房價與地價上，加上台商回流對工業區的需求增加，帶動工業區地價走揚。

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