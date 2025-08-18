嫌貨又要貨！中國收H20晶片不開心 外媒揭「2現實」仍照樣搶瘋

美國日前允許輝達H20晶片出口至中國，中方卻不斷質疑晶片恐有國安危險。（資料照，路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日前，美國總統川普允許輝達（NVIDIA）恢復向中國銷售降規版AI晶片H20，然而，儘管中國一直以來都在敦促美方放寬嚴格的出口管制，現在的反應卻並不熱烈，反而稱該晶片存在安全風險，並勸阻國內企業使用。專家解讀，北京的強硬態度背後，是對美國「過時貨傾銷」的反感，但現實是，H20對中國企業仍有高吸引力，因為華為與H20相比，「記憶體頻寬」方面仍然不足，以及生產能力有限。

據《CNN》報導，中國這種冷淡的態度，反映出其推動半導體供應鏈自給自足的決心，以及對該國快速進步的晶片產業的信心。但這種態度也可能是一種政治姿態，雖然中國的半導體產業已取得顯著進展，但它仍然需要美國的晶片與技術。專家指出，華為已研發出性能與輝達的晶片相當、甚至超越的晶片。然而，中國仍渴望獲得那些仍被美國出口管制封鎖的更先進AI處理器。

請繼續往下閱讀...

北京知名產業觀察家、工業和資訊化部顧問項立剛表示，自川普在首任期首次對華為實施科技限制以來，中國的晶片技術就取得顯著進展，他說「「我們具備這種能力，並不像他們想像的，即中國一旦被封鎖，就無法運作，或者中國就完了。」在他看來，這次政策逆轉只證明了一點，就是擁有完全自主的晶片供應鏈至關重要。

然而，儘管美國允許「降規版AI晶片」出口至中國，中方卻不斷質疑晶片恐有國安危險，陰謀論四起。項立剛分析指出，這是因為中國認為美國並不公平，他說「我們真正想要的東西，你不賣；對於你認為已經過時的東西，你卻還想倒到我們市場、佔領我們市場。你真的以為我們這麼天真嗎？」

CNN指出，儘管北京擔憂，且H20性能有所降低，但中國企業對這些晶片依舊趨之若鶩。研究機構Bernstein估計，如果沒有川普的出口限制，今年對中國的晶片出貨量將達150萬顆，約230億美元收入，主要買家包括字節跳動、阿里巴巴與騰訊等中國科技巨頭。雖然華為的頂級AI晶片在運算力上表現出色，但與H20相比，它在「記憶體頻寬」方面仍然不足。

研究機構Bernstein分析師Qingyuan Lin認為，H20對中國企業的吸引力還在於，華為的生產能力有限，而輝達的成熟生態系統具有巨大優勢，「即便你想完全用國產晶片取代H20的需求，本土廠商也無法供應足夠的數量。」2025年華為先進AI晶片的出貨量約為70萬顆，仍遠不足以滿足中國國內需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法