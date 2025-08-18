晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

嫌貨又要貨！中國收H20晶片不開心 外媒揭「2現實」仍照樣搶瘋

2025/08/18 14:21

美國日前允許輝達H20晶片出口至中國，中方卻不斷質疑晶片恐有國安危險。（資料照，路透）美國日前允許輝達H20晶片出口至中國，中方卻不斷質疑晶片恐有國安危險。（資料照，路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日前，美國總統川普允許輝達（NVIDIA）恢復向中國銷售降規版AI晶片H20，然而，儘管中國一直以來都在敦促美方放寬嚴格的出口管制，現在的反應卻並不熱烈，反而稱該晶片存在安全風險，並勸阻國內企業使用。專家解讀，北京的強硬態度背後，是對美國「過時貨傾銷」的反感，但現實是，H20對中國企業仍有高吸引力，因為華為與H20相比，「記憶體頻寬」方面仍然不足，以及生產能力有限。

據《CNN》報導，中國這種冷淡的態度，反映出其推動半導體供應鏈自給自足的決心，以及對該國快速進步的晶片產業的信心。但這種態度也可能是一種政治姿態，雖然中國的半導體產業已取得顯著進展，但它仍然需要美國的晶片與技術。專家指出，華為已研發出性能與輝達的晶片相當、甚至超越的晶片。然而，中國仍渴望獲得那些仍被美國出口管制封鎖的更先進AI處理器。

北京知名產業觀察家、工業和資訊化部顧問項立剛表示，自川普在首任期首次對華為實施科技限制以來，中國的晶片技術就取得顯著進展，他說「「我們具備這種能力，並不像他們想像的，即中國一旦被封鎖，就無法運作，或者中國就完了。」在他看來，這次政策逆轉只證明了一點，就是擁有完全自主的晶片供應鏈至關重要。

然而，儘管美國允許「降規版AI晶片」出口至中國，中方卻不斷質疑晶片恐有國安危險，陰謀論四起。項立剛分析指出，這是因為中國認為美國並不公平，他說「我們真正想要的東西，你不賣；對於你認為已經過時的東西，你卻還想倒到我們市場、佔領我們市場。你真的以為我們這麼天真嗎？」

CNN指出，儘管北京擔憂，且H20性能有所降低，但中國企業對這些晶片依舊趨之若鶩。研究機構Bernstein估計，如果沒有川普的出口限制，今年對中國的晶片出貨量將達150萬顆，約230億美元收入，主要買家包括字節跳動、阿里巴巴與騰訊等中國科技巨頭。雖然華為的頂級AI晶片在運算力上表現出色，但與H20相比，它在「記憶體頻寬」方面仍然不足。

研究機構Bernstein分析師Qingyuan Lin認為，H20對中國企業的吸引力還在於，華為的生產能力有限，而輝達的成熟生態系統具有巨大優勢，「即便你想完全用國產晶片取代H20的需求，本土廠商也無法供應足夠的數量。」2025年華為先進AI晶片的出貨量約為70萬顆，仍遠不足以滿足中國國內需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財