中工遭狙擊 寶佳短期內吃下逾1成股權

旋轉豪宅「陶朱隱園」合建方中工遭寶佳集團狙擊。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕日前才賣出首戶非關係人豪宅「陶朱隱園」的合建方中華工程（2515），上周股價一口氣飆漲近4成，外界原以為是豪宅開胡帶來的利多，不料，中工發聲明指出，遭到全臺推案量最大的建商寶佳集團狙擊，旗下堡新投資以禿鷹方式在短時間內取得中工股權已逾1成。

中工發聲明認為，此舉已引發市場與公司治理疑慮，甚至強調，近年因政治事件，在京華城司法訴訟案正在法院審理期間，外部勢力及有心人士覬覦中工經營權，影響中工長期發展策略與經營自主，因此，將保留保留相關法律權益，並強調中工目前營運一切正常，未來將即時向利害關係人提供相關資訊。

房產業者指出，旋轉豪宅「陶朱隱園」規劃有40戶，若以一戶要價10億元起跳，估算整個建案高達400億元，此外，中工還握有超過20個公共工程、總額超過1500億元，加上多筆執行中的都更案等，其資產價值相當可觀。

