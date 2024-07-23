畢業生尋職 6月失業率略升至3.39％

主計總處昨公布6月失業率3.39％，較五月上升0.05個百分點，仍創24年同月新低。（中央社）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處昨公布六月失業率三．三九％，較五月上升○．○五個百分點，仍創二十四年同月新低；經季節調整後失業率為三．三四％、創近二十四年新低，較五月下降○．○一個百分點。主計總處表示，由於畢業生投入尋職，六至八月失業率會呈季節性上升，目前失業情勢穩定。

根據調查，六月就業人數一一五八．八萬人，月增八千人、年增七萬人；上半年就業人數平均一一五八．一萬人，年增八．四萬人。六月失業人數則是四十．六萬人，月增六千人，受部分應屆畢業生及暑期工讀生投入尋職影響，初步尋職失業者增加四千人，對原有工作不滿意而失業者也增一千人。

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主計總處國勢普查處副處長陳惠欣說明，製造業景氣逐漸回溫，服務業表現穩健，六月失業率雖呈季節性上升，但仍創下二十四年同期新低。她指出，因為畢業季來臨，往年六月至八月失業率約上升○．一至○．二二個百分點，九月就會轉呈下降。

另，主計總處昨也公布各縣市失業率，今年上半年全台失業率三．三六％，其中北部及中部均為三．四％、南部三．三％、東部區域三．二％，各縣市失業率則介於三．二％至三．四％。陳惠欣表示，上半年各縣市失業率均下降，降幅約○．一至○．三個百分點。

對於東部失業率較低、北部及中部相對較高，陳惠欣表示，台灣各縣市幅員較小，居住人口常有跨縣市移動、就業的情況，各縣市失業率不太建議進行比較，而是「自己跟自己比」，目前各縣市失業率均呈下降趨勢，顯示國內失業情勢穩定。

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