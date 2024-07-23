預售屋失速列車？ 5字頭攻占各縣市蛋白區

新竹縣竹東鎮、嘉義市、嘉義縣朴子市、台南市新市區等，均已出現每坪五十萬起跳的預售案。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房價失速列車？「五字頭」預售案陸續攻破各縣市蛋白區。根據內政部實價網最新揭露，新竹縣竹東鎮、嘉義市、嘉義縣朴子市、台南市新市區等，均已出現每坪五十萬起跳的預售案，且有更多蛋白區預售案正處於坐四望五的漲價態勢。

房產業者指出，以竹東預售屋為例，絕大多數預售案還處於三字頭價位，但最新推出在東寧路一段上的預售案，五月一口氣揭露三十九筆實價，高達二十九筆單價突破五十萬元，直接跳過四字頭、直奔五字頭，且該建案已揭露兩房戶數中，逾六成總價超過一五○○萬元。但若以目前蛋黃區竹北銷售中個案，仍有少部分新案揭露單價處於五字頭，甚至也有四字頭。

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房市專家何世昌指出，竹東突破五字頭仍屬合理，畢竟竹南新案成交單價已來到四字頭，且竹東距離竹科近，房價易受新竹市東區拉抬而上揚；目前多數縣市蛋白區新案最高成交價飆上四或五字頭情況越來越常見，例如高雄楠梓與橋頭、台南新市與善化、基隆暖暖、宜蘭頭城及五結等區域。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，竹科購屋需求不斷外溢，對於距離科學園區通車不是太遠的區域，自然也會受到外溢潮影響，若遇到建案屬於大面積基地開發又有競爭的大樓，房價就直接往上跳。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛分析，資金潮、高科技投資帶動國內住宅買盤，是近來蛋白區預售案價量暴衝的主因；但區域房市發展考驗著當地都市計畫通盤檢討能否提升至承受大量外來人口，否則就學、消費、醫療等基本民生條件若無法滿足，將容易衍生後續更多社會問題。

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