稀土每公斤110美元！美國防部大撒錢補貼政策曝光

美國推動稀土新定價體系，挑戰中國市場主導地位。（美聯社資料照）

中國設定低價稀土 消除其他地方投資動力

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國政府目前正推動一項計劃，旨在建立一個獨立、價格更高的定價體系，美國防部近日與國內稀土礦商MP Materials達成協議，將最暢銷的2種稀土價格設定在每公斤110美元，並承諾由美國防部吸收與中國設定的市場價格差距，希望藉此打破中國在稀土市場的主導地位，並推動對自身產業的投資。

《路透》報導，西方國家一直難以削弱中國對90％稀土供應的控制，背後一部份原因正是中國設定的低價，消除了在其他地方投資的動力。長期以來，西方礦商一直呼籲建立一個獨立的定價體系，以幫助他們在供應17種稀土方面具有競爭力。稀土金屬是製造具有戰略意義的超強磁鐵所必需的原料，廣泛應用於無人機、戰鬥機等軍事用途，同時也為電動車、風力發電機的馬達提供動能。

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根據上週公佈的1項協議，美國國防部將保證國內稀土礦商MP Materials的最低價格，該價格幾乎是目前市場水位的2倍。總部位於拉斯維加斯的MP Materials已開始生產稀土礦並進行加工，預計今年底將在德州工廠投入商業化磁鐵生產。

分析師表示，這項立即生效的定價協議將產生全球效應，對於生產商有利，但可能會增加消費者的成本，例如汽車製造商或其客戶。顧問公司Adamas Intelligence董事總經理卡斯帝羅（Ryan Castilloux）表示，這一基準現在已成為產業新重心，將推高價格。

美國國防部目前將最暢銷的2種稀土釹（Nd）和鐠（Pr）價格設定在每公斤110美元，與中國設定的市場價格之間的差額，將由美國國防部向MP Materials支付，若是市價漲到110美元以上，美國國防部則會獲得30％的額外利潤。

這一價格略高於顧問公司Project Blue預估的每公斤75至105美元價格區間，預計將支撐足夠的產量，以滿足未來幾年的需求。相較之下，目前市場稀土價格約為每公斤63美元。

近年來，受最大稀土生產國中國供應過剩的拖累，許多稀土價格一直疲軟，MP Materials去年淨虧損6540萬美元（約新台幣19.2億元），主要原因正是中國的低價競爭。新定價體系的消息傳出後，多數稀土礦商、開發商及股東都對此表示歡迎。

卡斯帝羅指出，這個定價體系也將出現其他間接受益者，包括比利時化工集團蘇威（Solvay）等，這家公司在4月啟動了擴產計劃。這將為這些公司提供動力，使他們能夠控制類似的價格水位，可以說是為他們提供一個支撐點。

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