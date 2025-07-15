全球半導體依賴台灣！川普想製造業返美 黃仁勳專訪全說了

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（美聯社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣在全球半導體產業中佔有一席之地，但川普上任後，多次點名台灣搶走美國的晶片生意，誓言要透過關稅及其他手段，重新帶起美國製造業輝煌。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳接受美媒專訪表示，美國「再工業化」政策是「完全正確」的，直言美國此舉可降低對他國的依賴，這也能減輕台灣的壓力。

全球目光聚焦人工智慧（AI）發展，輝達近日市值一度衝破4兆美元（約新台幣117兆元）大關，而黃仁勳的每句話，都能牽動全球科技業的神經。黃仁勳接受美國《CNN》專訪，表示美國應該投資製造業，因為目前「我們產業中欠缺的整個環節」。

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黃仁勳表示：「那種對製造的熱情、技術與工藝，那種製造東西的能力，是推動經濟成長的重要因素，也能為社會穩定帶來價值，讓人能夠在沒有物理學博士學位的情況下，也能創造美好的人生和很棒的職業。」

川普上任後推出一系列政策，包括徵收關稅試圖重振美國日益衰落的製造業等，4月白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）曾發聲明表示：「川普已明確表示，美國不能依賴中國來製造半導體、晶片、智慧型手機和筆記型電腦等關鍵技術。 」

黃仁勳受訪還表示，黃仁勳表示，製造業回流將減輕台灣的壓力。全球最大的半導體製造商台積電（TSMC）就位於台灣。川普今年3月宣布，這家晶片製造巨頭將在美國製造業投資至少1000億美元。

他表示，擁有豐富的產業和製造業生態系統，一方面可以讓美國變得更好，另一方面也可以減少美國對其他國家的「單一依賴」（soledependency），是個明智之舉。

台積電是目前全球規模最大、技術最先進的晶圓代工廠，生產了全球絕大多數的高階AI晶片，包括輝達設計的GPU。

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