衛報：基於國安 台不會放棄半導體地位

華府智庫蘭德公司政治學家郭泓均說，台灣單純是在競爭中領先其他國家，其他國家努力追趕台灣，但差距日益擴大。（路透合成圖檔案照）

指川普半導體之論少人認同 若可輕易換供應商 各國為何還要捍衛台灣

〔編譯魏國金／綜合報導〕英國衛報報導，美國總統候選人川普日前表示，「台灣幾乎搶走我們一○○％的晶片產業，我們應該永遠不讓這樣的事發生」；華府智庫蘭德公司政治學家郭泓均（Raymond Kou）分析並強調，「台灣單純是技超群倫」，而基於國家安全，台灣也不會放棄在半導體製造上的制霸地位。

台灣單純是技超群倫

無法取代也難以複製

報導說，川普的台灣從美國搶走半導體業之論很少有人認同，然而不可否認的是，台灣幾乎百分百主導全球最先進晶片業，台灣生產約九十％最先進半導體，台積電是最大生產商，也是蘋果與輝達主要供應商。

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郭泓均說，台灣單純是在競爭中領先其他國家，「台灣的公司能讓碩博士高學歷員工每天三班制運作晶圓廠，台灣也建立二級產業生態系，以支持晶片製造業」；台灣國科會副主委蘇振綱十八日說，台灣花了三、四十年建立半導體產業，「是無法取代、也難以複製」。

其他國家努力追趕台灣，但差距日益擴大，台灣對半導體的主導力引發全球供應鏈脆弱的疑慮，尤其若中國領導高層有一天入侵或攻擊台灣，後果不堪設想。郭泓均說，「半導體將成為北京可用經濟或政治脅迫其他國家的另一個槓桿」。

疫情期間的半導體短缺，讓世人經驗到供應鏈危機及其對全球貿易的衝擊，此後各國努力多元化半導體來源，而方式主要是透過台灣企業海外設廠，但這沒有取得太多成功，台積電美國亞利桑納廠凸顯複製台灣模式的挑戰，因勞工權益與對勞工的要求，台美態度不同。

報導說，對於台灣，從國安角度而言，擁有半導體優勢地位是好事，地緣政治觀察家時常將台灣的半導體產業稱之為「矽盾」，讓國際社會有動機捍衛台灣，不被北京控制。

在川普發表對台灣相關看法後，台灣官員強調台美關係堅定，但也表示希望將半導體研發留在台灣，以及維持在半導體上的制霸地位。郭泓均說，「多元化意味各國捍衛台灣的理由減少，若可以輕易轉換供應商，為什麼還要捍衛台灣」？

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