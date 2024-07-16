鋰電池大廠爆內鬼 20億商業機密遭竊

經理任職僅3個月就離職 竊走5861個檔案

〔記者余瑞仁／桃園報導〕全球首家量產磷酸錳鐵鋰（LMFP）電池、位於桃園市的泓辰電池材料公司，是業界唯一同時擁有設備開發及材料研發能力的公司，去年初並與工研院簽署「下世代電池合作」開發合約；卻傳出該公司專案經理鄒健龍疑為商業間諜，任職短短三個月就離職，更涉嫌於離職前竊錄公司配方、製程、設計及設備研發等五八六一個機密檔案，損害公司利益近廿億元。檢調接獲檢舉搜索鄒男住處扣得遭竊機密檔案、聲押獲准，桃園地檢署昨偵結，依違反營業秘密法起訴，並建請法院從重量刑。

泓辰LMFP電池 全球首家量產

檢方指出，泓辰未公開發行股票，近十年來與工研院合作，開發用於電動車與儲能系統的LMFP電池正極材料，較傳統固態鋰電池更具蓄電續航力及安全性，並開發出第二代、第三代產品，於二○二一年量產。

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該公司去年九月聘任六十歲的鄒健龍為專案經理，從事「優化產線、人與機器協同」，但鄒十二月初就提出離職、談妥任職至月底；卻被發現在同月八日涉嫌登入公司電腦，越權重製二二○一個機密檔案，隨即請假與二競爭對手公司負責人赴中國上海，返國後再度越權重製並攜出三六六○個機密檔案，之後便辦理離職。

鄒男收押 違反營業秘密法起訴

案經泓辰公司警覺報案，檢調於今年四月廿九日搜索鄒男住處，查獲存有相關機密檔案的行動硬碟，其中廿九個檔案為有關產品配方、製程、設計及設備研發的高價值商業機密，損害泓辰公司利益達十九．四四億元，鄒男經檢察官聲押獲准，但查無鄒男洩漏該批機密資料給競爭公司的證據。

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