中轉攻傳統晶片 美設備輸出新風險

中國占美商應用材料二至四月總銷售43％。（路透）

〔編譯魏國金／綜合報導〕《日經新聞》報導，儘管華府對先進晶片製造設備實施出口管制，但美國業者卻變得越來越依賴中國市場，因為向中國出貨的傳統晶片製造設備激增；由於任何相關產品的供應皆可能協助中國晶片產業的成長，因此對美國也將構成風險。

應材、科林銷中大增

國際半導體產業協會（SEMI）指出，二○二四年全球晶片設備銷售預料年增三．四％至一○九○億美元，中國預估占逾三十％，為全球最大市場。數據顯示，中國占美商應用材料二至四月總銷售四十三％、年增二十二個百分點；占科林一至三月總銷售四十二％、年增二十個百分點。

請繼續往下閱讀...

報導指出，該發展似乎與華府鎖定中國的出口管制計畫背道而馳。二○二二年美國政府限制先進半導體生產設備出口，但二十八奈米以上傳統晶片的製造設備不受管制。

儘管美國致力打造在地晶片供應鏈的政策使美國設備商也受惠，二○二三年美國占應材整體營收十五％，較二○二一年成長六個百分點，但他們仍難以擺脫對最大市場中國的依賴。一名設備商說，如果沒有管制，中國業務的占比將更高，而中國銷售成長僅出現在非先進設備部門。

事實上，美國與歐盟已盯上中國發展傳統晶片的野心。美國商務部長雷蒙多四月在與歐盟舉行的一場會議表示，中國生產全球六十％用於汽車、家電與醫療器材等的傳統晶片，未來幾年將持續如此，「我們知道中國政府對相關產業提供龐大補貼，可能導致市場嚴重扭曲，這就是我們必須聚焦傳統晶片的原因」。

她說，商務部去年十二月已對相關市場扭曲狀況啟動調查，調查結果將與歐盟分享，以針對傳統晶片共同研議下一步措施。

歐盟執委會本月初也針對中國擴大傳統晶片生產，開始向歐洲半導體業者徵詢意見，目前還不清楚將採取何種行動；不過，分析師認為，隨著歐盟尋求保護產業免於中國的不公平競爭，布魯塞爾與北京之間的緊張已升溫。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法