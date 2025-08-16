晴時多雲

電支無贏家2》「泰山」壓頂「街口」！全支付有望奪龍頭

2025/08/16 09:21

〔記者高嘉和/台北報導〕街口支付母公司的「街口金科」，7月份爆發與泰山新經營團隊間的36億元投資款「羅生門」事件，衝擊街口支付品牌信譽、合作夥伴關係，甚至引發用戶對資金安全性的擔憂。根據金管會最新統計，6月全支付代理收付交易款項達55.35億元、快速逼近街口支付的59.03億元；市場預期，最快7月全支付就可趁著「泰山壓頂街口」的機會，躍居電子支付龍頭地位。

電支市場在7月經歷一場「街口風暴」，風波始於老字號泰山與街口金融科技（街口金科）之間，一筆高達36億元的投資款糾紛。台北地方法院今年五月一審判決街口金科敗訴，須返還泰山企業全數投資款，但隨著7月初泰山聲請強制執行，卻意外揭露這筆鉅款的去向成謎，引發一連串的法律攻防與輿論關注，雙方進入二審攻防。

金管會最新6月數據，在使用者人數方面，街口電子支付以近692萬人僅次於一卡通iPASS MONEY的698萬人，贏過全支付的621萬人，三家合計超過2000萬人，占整體電子支付帳戶使用者逾6成；在當月代理收付交易款項上，街口靠著蝦皮「唯一電支」優勢、以59.03億元暫居領先，其次為全聯集團旗下全支付的55.35億元，但相較5月份，雙方差距已從62.2億元對上54.6億元，差距大幅縮小僅剩約3億元。

業界分析，從支付款項下的與代理收付款項餘額與儲值款項餘額來看，一卡通分別達101億餘元與23億餘元，街口則分別為30億餘元與12億餘元，全支付則為7億餘元與3億餘元，這些數字不僅代表用戶活躍度，也反映出使用者對平台的信任程度與資金留存意願，假如7月街口風暴造成其這兩項數字明顯下滑，加上大全聯（前大潤發）8月起僅剩全支付為唯一電支，電支市場龍頭很快就換人當。

三大電子支付搶龍頭

名稱 使用人數 代理收付交易款項
全支付 621.4 55.35
一卡通 698.1 38.25
街口電支 692.9 59.03

單位︰萬人、新台幣億元

資料來源︰金管會

製表整理︰記者高嘉和

電支無贏家1》都因為這一項費用！ 街口、全支付上半年繼續虧

