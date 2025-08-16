電支無贏家1》都因為這一項費用！ 街口、全支付上半年繼續虧

根據最新半年報，國內三大電子支付業者全都難以擺脫「燒錢比賺錢速度快」的窘境。（中央社資料照）
〔記者高嘉和/台北報導〕「街口金科」與老字號泰山間的一筆投資爛帳，讓國內電子支付代理收付交易款項最大的「街口支付」，7月一度陷入開業以來最大風暴。雖然三大電支的用戶數都達6、7百萬戶，是台灣不少民眾手機內的主要支付工具，但不管是代理收付交易款項規模最大的街口，或用戶人數最多的iPASS一卡通、竄起速度最快的全支付，根據最新半年報，全都難以擺脫「燒錢比賺錢速度快」的窘境。
電支加速普及的風光表面，卻是燒錢換取市占的殘酷現實。以這次身陷風暴的街口支付為例，近3年來累積虧損約6.47億元，去年底淨值僅剩2.73億元，以今年上半年增資1.5億元後，到6月底帳上現金及約當現金還是僅剩3.79億元、權益總額（淨值）約4億元，顯示還在持續燒錢。
但街口上半年損益表明顯較去年同期改善，在營業收入增幅大於營業成本，且營業費用中最花錢的推銷費用減少，虧損從去年上半年的破億元、到今年上半年大幅降至1900萬元，可說是開業以來的「最佳表現」，只可惜7月卻碰上「泰山風暴」。
全支付就算有全聯集團當靠山，近3年來累積虧損逾12億元、早超過了原始資本額的8億元，只好增資至12億元，但以過去3年年虧損都超過3億元估算，今年恐得繼續增資；全支付今年上半年推銷費用破2億元，較去年同期的1.6億元持續增加，透露出全支付要搶當電支市場龍頭，就得先付出不少燒錢的代價。
業界人士分析，電支深陷虧損泥淖主因是高昂的推銷成本，以街口為例，近3年來每年推銷費用約達2億餘元，後發品牌的全支付每年更得砸下逾3億元，但手續費收入卻因競爭而打到骨折、甚至免手續費；就像是賽局理論中的負和博弈 （Negative-Sum Game），意味著即使是獲勝的一方，也可能無法完全彌補其付出成本，所有參與者都可能被視為某種程度上的「輸家」。
三大電支燒錢比賺錢快！
|街口支付
|2025年H1
|2024年H1
|2024年
|2023年
|2022年
|淨利（億元）
|-0.19
|-1.01
|-2.07
|-1.8
|-2.6
|EPS（元）
|-0.41
|-2.65
|-4.13
|-3.03
|-6.09
|推銷費用（億元）
|1.18
|1.25
|2.8
|2.39
|1.9
|全支付
|2025年H1
|2024年H1
|2024年
|2023年
|2022年
|淨利（億元）
|-2.45
|-2.12
|-4.18
|-5.75
|-3.31
|EPS（元）
|-3.07
|-2.66
|-3.48
|-3.02
|-5.68
|推銷費用（億元）
|2.09
|1.6
|3.34
|3.55
|3.11
|一卡通
|2025年H1
|2024年H1
|2024年
|2023年
|2022年
|淨利（億元）
|-0.152
|-0.158
|-0.78
|-1.11
|-1.78
|EPS（元）
|-0.12
|-0.14
|-0.69
|-0.96
|-1.56
|推銷費用（億元）
|2.98
|2.95
|6.27
|5.38
|4.47
資料來源：股市觀測站
製表整理：記者高嘉和
