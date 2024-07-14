〈財經週報-石化業〉3大利空壓頂 石化業轉型求生

近期石化產業三大利空罩頂，塑化股股價卻低迷不振，業者積極轉型。（中央社資料照）

記者張慧雯／專題報導

受到市場供過於求、碳費課徵，再加上ECFA優惠關稅取消，近期石化產業三大利空罩頂；反映在現實面，就是台股加權指數頻創新高，但塑化股股價卻低迷不振、頻創新低，業者只能高唱「三聲無奈」。

石化產業自2022年下半年開始走下坡，中國市場需求下滑，石化業景氣衰退，2023年也未能見好轉，再加上中國石化業開出大量新產能，在「需求減少、供給擴大」的情況下，產品報價直直落，讓業者陷入「賣越多虧越多」的窘境。

請繼續往下閱讀...

工研院也認為，2023年對於石化產業而言是個「期待落空的一年」，由於中國內需復甦不如預期，加上產能過剩影響供需平衡，伴隨著地緣政治風險不斷增加，同時又得面對減塑減碳的永續轉型趨勢，今年仍未見明顯景氣好轉的契機，考驗石化產業同時面對多項變因的產業韌性。

中國傾銷 我產業成受害者

台化（1326）董事長洪福源直指，中國新增產能是天文數字，光是PTA（純對苯二甲酸）、POLY（聚酯纖維）1年新增產能高達8,000萬噸，且開動率不低，在中國傾銷的情況下，整個產業很難不受影響；研調機構也認為，大宗石化產品面臨到產能競爭壓力，獲利空間較悲觀，但高附加價值的塑膠原料產品衝擊相對小。

然而石化業景氣已來到谷底，包括台塑集團、台聚集團等均認為，今年首季應是谷底，且中國、東南亞與印度等外銷市場應該有機會復甦回暖；元大投顧分析，近期油價走勢偏弱，展望第三季即將步入傳統旺季，而中國庫存偏低，預期基本回補庫存需求支撐，可維繫塑化產品價格延續整理格局、出貨回穩，預估第三季塑化族群營收可季增0-5%，呈現小幅回升格局。

若從經濟部統計處6月24日公布最新的5月工業生產統計來看，其實也能發現，化學材料及肥料業連續兩個月增產，且增幅提高至4.87%，主因下游客戶回補庫存及塑膠原料需求回穩，廠商提高產能因應，且去年同期部分廠商產線檢修、基數較低，因此苯乙烯單體、ABS樹脂、對二甲苯、聚丙烯等增產較多。

跳脫紅色供應鏈 才有生機

業者多認為，未來轉型趨勢不外乎「高值化產品」與「分散市場」。其中高值化產品可朝醫療、半導體產業、綠色材料前進；至於分散市場難度雖高，但也是當前要務，前進東南亞、甚至中東等地，跳脫紅色供應鏈才能求得長線營運生機。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法