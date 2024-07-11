景氣復甦帶動 前5月實質月薪、總薪資同步成長

主計總處昨公布前5月實質經常性薪資年增0.22%、實質總薪資年增1.6%。圖為社會新鮮人求職現場。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處昨公布今年一至五月經常性薪資年增二．四六％、為近六年同期次大增幅，總薪資年增三．八八％、為近十年同期最大增幅；剔除物價因素後，前五月實質經常性薪資年增○．二二％、實質總薪資年增一．六％。主計總處說，景氣復甦帶動薪資成長，加上基本工資調高，實質經常性薪資及實質總薪資同步成長。

製造業受僱人數月增千人 終止連21個月負成長

根據調查，五月底工業及服務業全體受僱員工八四二．九萬人，月增七千人、年增一．八萬人；前五月受僱員工平均八四二．七萬人，年增一．七萬人。主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，製造業受僱人數月增一千人、終止連續二十一個月負成長，加班工時十六．六小時、為近一年新高，其中電子零組件加班工時高達二十四．五小時、連續十一個月成長，製造業成長動能穩定。

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另，前五月全體受僱員工經常性薪資（含本俸及固定津貼）平均四萬六一七三元、年增二．四六％；加計非經常性薪資（獎金、加班費等），總薪資平均六萬五八三七元、年增三．八八％；扣除物價漲幅，實質經常性薪資年增○．二二％，實質總薪資年增一．六％、為近七年次大增幅，已連續四個月成長。

至於各場所平均經常性薪資所涵蓋受僱員工，即同一場所員工均歸屬同一級距，例如A公司平均月薪不到五萬元，則全體員工均計入未滿五萬元。以此計算，未滿五萬元合計占六十七．七三％，等於六十七．七三％在平均月薪不到五萬元的職場工作，低於去年同月的六十八．一五％；至於平均總薪資，未滿五萬元合計占五十八．五三％，也低於去年同月的六十．二九％。

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