書劍集》台股、美債與日圓

近日台股屢創歷史新高、日圓跌到谷底、美債殖利率居高不下，這些跌破不少專家眼鏡的金融現象，並不獨立存在。（中央社）

◎歐陽書劍

股、債與匯市是金融市場的骨幹，是導引資金流動的主要通道，也是觀察經濟前景的溫度計，而且彼此有錯綜複雜的關係，有時競爭資金，有時一起呈現榮枯。近日台股屢創歷史新高、日圓跌到谷底、美債殖利率居高不下，這些跌破不少專家眼鏡的金融現象，並不獨立存在。

金融市場規模龐大，發行及交易量慣常凌駕實體經濟。二○二三年台灣實質國內生產毛額（GDP）約為新台幣二十二兆元，而根據中央銀行統計，二○二三年國內債券發行餘額接近新台幣十七兆元，全年交易金額則超過三十五兆元；至於總市值已達七十兆餘元的股市，二○二四年六月成交量近九兆元；國內的外匯市場交易金額更高，平均每日交易量為三七八億美元。

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全球規模更為可觀。根據經濟合作暨發展組織（OECD）統計，全球公債餘額在二○二三年底約為六十四兆美元，公司債則為三十四兆美元，二者合計接近百兆美元，與全球GDP相去不遠，且其他機構統計的金額更高；而全球股市市值則早就達百兆美元以上；國際清算銀行（BIS）統計的外匯市場每日成交量已超過七兆美元，二年前外匯市場的每日即期交易就超過二兆美元。

資金的移動迅速，因此金融市場的交易遠比實體經濟活絡。股市也被稱為「經濟的櫥窗」，能夠反映景氣的走向；事實上，各項金融指標、指數或其他數據都能表達出市場參與人對未來經濟的想法。

台股隨著台積電股價再創新高，雖是投資人對台積電以及台灣經濟前景的肯定，但美股繼續在歷史高點盤旋，美國在利率居高不下時呈現的經濟韌性，不僅一起支撐台股，也是日圓再觸新低的重要原因。股、債、匯市有相同與不同的影響因素，三者又透過各種管道互相連結，共同反映了經濟現象。

美國聯準會的決策，對全球金融市場，還是具有引導作用。歐美國家通膨降溫，加拿大、歐元區開始降息；可是美國物價升幅雖減，經濟卻遠較預期為佳，不僅要擔心通膨捲土重來，也使降息顯得並不急迫。經濟表現相對穩定的美國，利率居高不下，股市頻創新高，國內外利差無法縮減，使得日圓欲振乏力，但台灣對美出口則跳躍成長，業績成為股市的最有力支撐。

有不少股債市投資人等待著美國聯準會降息，可是降息恐是經濟出現隱憂，對股市中長期不一定是好消息，對債市來說，恐依然和經濟展望息息相關，因此即使是開始調降短期政策利率的歐元區，部分國家長期政府公債殖利率隨著下滑的跡象，目前看來也不明顯。

國際經濟互相牽引，金融市場更難捨難分。股、債及匯市彼此密切相關，又均受實體經濟表現影響，伺機而動的投資人，對未來走勢，應該不能一廂情願的認定。

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