恆大危機導致資金鏈惡化 中國母公司賣北海道星野套現

中國復星國際因恆大危機拖累，以約82.4億台幣出售北海道星野TOMAMU度假村。（資料照，星野集團提供）

〔編譯盧永山／綜合報導〕深受各國旅客歡迎的日本北海道知名滑雪勝地「星野TOMAMU度假村」，二○一五年被上海豫園旅遊商城公司以一八三億日圓收購，但其母公司中國復星國際因恆大危機導致資金鏈惡化，一日宣布以四○八億日圓（約八十二．四億台幣）出售給日本不動產投資公司YCH16。

約82億元賣給日不動產公司

日經亞洲報導，中國復星國際表示，旗下豫園商城將把「星野TOMAMU度假村」母公司新雪（Shinsetsu）九十九．九九八％股權，出售給日本商人鈴木大亮旗下的YCH16，出售價格為四○八億日圓。

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「星野TOMAMU度假村」是兼具滑雪場、飯店和游泳池等的綜合度假設施，以北海道壯麗的自然風光為號召，一直深受各國旅客歡迎；截至二○二三年，新雪的資產規模達四三八億日圓，淨利為六．一一億日圓。

二○二二年因中國恆大集團引發的房市危機，復星國際遭到波及，導致資金鏈急遽惡化，債務開始攀升；復星國際共同創辦人兼董事長郭廣昌當時表示，將把資源集中在消費相關業務，並開始拋售資產，回籠現金來還債。

復星國際今年稍早已出售葡萄牙商業銀行的部分股權，今年五月並向荷蘭銀行（ABN Armo）出售旗下子公司所持有的德國私人銀行HAL所有股權，套現六．七億歐元（約二三四．六億台幣）。

復星國際子公司復星醫藥今年六月也出售所持有的印度製藥商Gland Pharma五％股權，得款近一．七二億美元（五十六．一億台幣）。

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