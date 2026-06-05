老傳產翻身「2黑馬」享AI紅利 謝金河點名：百年一遇奇蹟現象

謝金河分享，「台化」及「新纖」這兩家公司介入特用化學品及電子級材料後，股價大翻轉，出現百年一遇的罕見現象。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕人工智慧（AI）引發全球投資熱潮，也有老牌傳統產業搭上轉型浪潮。財信傳媒董事長謝金河發文分享，「台化」及「新纖」這兩家公司介入特用化學品及電子級材料後，股價大翻轉，出現百年一遇的罕見現象，謝金河對此直言「在對的賽道上奔馳，才能發現藍海！」

謝金河在臉書以「弱馬也會一步踢！傳產翻轉全在經營者一念之間！」為題發文指出，他日前提到台化及新纖在股東常會上宣示介入特用化學品及電子級材料，是傳統產業脫困，甚至是「脫貧」的重要法寶！現在正出現奇蹟自來的景象。

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謝金河表示，從台化宣布進入特用化學品市場後，台化的股價像裝上新的馬達一般，過去一週，股價從45.05元漲到57.8元，台化並且帶動台塑，台塑石化的股價，加上南亞科技市值直奔1.3兆元，拉動南亞的股價。短短一週內，台塑四寶的市值從1.79兆元變成2.054兆元，反而是台光電從1.97兆縮水到1.7兆元。台化伸個懶腰，居然翻轉整個集團。

謝金河說明，新纖更是銳不可擋，股價連續拉出4個停板，站在30.3元。遠東新世紀的主體是遠東紡織，1967年股票就上市，代號是1402。新光合纎是吳火獅在同一年創立的紡織廠，1973年股票上市，都是老牌化纖廠。這兩家掛牌逾半世紀的企業，同樣都面臨轉型壓力。

謝金河透露，幾個月前新纖董事長吳東昇與謝金河討論穩定幣的事，也花了一些時間談新纖的轉型，他們談到AI帶動的產業革命，傳統產業一定要徹底洗心革面，改變過去的舊思維！老牌的企業最能下手的就是電子級的材料產業。

謝金河指出，其實吳東昇布局有一段時間了，新纖旗下有眾多子公司，包括友輝，達輝光電，新光應用材料，這次新碩先進和比利時的Solvay合作生產高純度電子級雙氧水，已經打進電子大廠的供應鏈。新纖也搶攻AI帶動的高階材料，投入低介電耗損，高尺寸穩定性的工程塑膠。

謝金河分析，這次新纖股價奔馳，居然超過遠東新世紀，這是過去半世紀從來沒有發生過的事。這些年，徐旭東先生年紀大了，亞東集團力道減弱，最近他把亞東集團旗下8家上市公司全部加起來，市值居然輸給一家元大金控，這也是百年一遇的事。

謝金河提到，呂張投資團隊總監呂宗耀近日也透過電視節目分享傳統尼龍66到尼龍6的材料革命，呂宗耀秀出一個從巴菲特股東大會的包包，上面有巴菲特的照片，這個包包是八貫做的。謝金河則表示他在疫情前帶團到宜蘭參訪過這家公司，並指八貫的主力產品是TPU（熱塑性聚胺酯），是高階醫療，航太，戶外，救生的高強度機能材料。

謝金河說明，八貫在疫情後經過沈澱，如今再起，八貫首季Eps2.08元，呂宗耀對這家公司刮目相看。另一家在高雄的鼎基首季Eps1.86元，4月營收創歷史新高，這種馬步蹲很久的企業，都藴藏很大的潛力。

謝金河強調，這次新纖的大起，給了大家很多啓示：傳統產業的升級轉型，全在經營者一念之間，只有發揮企業核心競爭力，在對的賽道上奔馳，才能發現藍海！在資本市場上，資金大規模集中在憑想像力的產業上，其實有很多具潛力的傳產企業本益比只有10倍左右，如果經營者懂得奮力求進，他們同樣可以享受AI紅利！

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