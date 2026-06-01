SK集團會長崔泰源也來聽黃仁勳演講 照片曝光

南韓SK集團會長崔泰源（右2）也特地飛來台灣，聆聽黃仁勳演講。（圖取自SK hynix X帳號）



〔財經頻道／綜合報導〕NVIDIA（輝達） GTC Taipei今日登場，輝達執行長黃仁勳發表主題演講，南韓SK集團會長崔泰源也特地率高層飛來台灣，參加這場盛會，希望進一步鞏固全球人工智慧（AI）聯盟。SK集團同步在官方社群帳號PO出照片。

根據外媒報到，崔泰源1日上午親自前往輝達 GTC Taipei，聆聽輝達執行長黃仁勳的主題演講。據悉，除了崔泰源外，SK集團的核心管理層也出席。

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SK海力士相關人士表示，崔泰源訪台期間，將向主要合作夥伴親自介紹SK海力士的願景，並具體展示作為全棧式記憶體創造者的地位，超越單純提供標準型HBM（高頻寬記憶體）的水準。

At #GTC Taipei 2026, SK Group Chairman Chey Tae-won attended @NVIDIA CEO Jensen Huang's keynote, reinforcing a shared vision for the future of #AI infrastructure.



Take a look at key moments from GTC Taipei and see how the AI ecosystem is evolving.#SKhynix #NVIDIA #HBM pic.twitter.com/lAHo1SiUEL — SK hynix （@SKhynix） June 1, 2026

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