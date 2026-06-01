華邦電4月每股獲利衝1.66元 年暴增逾216倍

華邦電4月每股獲利衝1.66元。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體廠華邦電（2344）因公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，今（1）日依規定公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解，4月單月稅後獲利爆衝達74.88億元，每股稅後盈餘1.66元，皆年增21608.78%，單月超越去年全年稅後每股盈餘0.88元。

受惠記憶體缺貨漲價，華邦電4月營收192.45億元、年增182.23%； 稅前淨利93.46億元、年增9086.54%；稅後淨利74.88億元、年增21608.78%；每股稅後盈餘1.66元、年增21608.78%。

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華邦電今收盤價168元，上漲10元、漲幅6.33%，成交量29.17萬張，其中，外資轉賣超6768張、投信買超5952、自營商962張，三大法人買超146張。

華邦電第第一季稅後淨利達101.14億元、季增195.5%，較去年同期轉虧為盈，每股稅後盈餘2.25元。以4月稅後獲利推估，華邦電第二季將可望較第一季倍增。

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