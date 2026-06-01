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破紀錄！台股站上四萬五、0050規模破2兆

2026/06/01 18:01

台股再突破4萬5千點歷史新高，元大台灣50（0050）規模突破2兆。（資料照）台股再突破4萬5千點歷史新高，元大台灣50（0050）規模突破2兆。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕隨著黃仁勳訪台與COMPUTEX開展首日，AI熱度持續帶動台股激揚，6月1日台積電（2330）、聯發科（2454）領軍上攻，台股再突破4萬5千點歷史新高，元大台灣50（0050）規模突破2兆、元大高股息（0056）7000億元大關，締造全新紀錄。

AI帶動台股企業產業結構轉型，進而帶動出口表現與GDP成長，主計總處公布第一季GDP年增率14.55%，上修全年成長率達9.64%，經濟高速成長反映在台股企業股價、息收雙高，包括加權股價指數飆升突破4萬5千點，整體股利預計發放金額也突破2.5兆元新高。

0050的5月規模成長3201億元、0056為規模則來到1068億元，位居全體ETF冠、亞軍，同時，6月1日規模再創歷史新高，分別來到2兆7027億元。

法人表示，0050成分股緊跟台股產業脈動，統計近3年（至5月29日止）臺灣50指數含息報酬率252.8%，持續超越加權股價指數含息報酬率的168.6%，至於0056近三年（至5月28日止）含息報酬率122.2%，為高股息ETF第一，今年以來含息報酬率也有39.7%。

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